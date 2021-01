Dworczyk zaprezentował harmonogram szczepień

Zobacz wideo

W I kwartale 2021 r. dotrze do Polski powyżej 6 mln dawek szczepionki od dwóch producentów: firm Pfizer i Moderna. Do końca tego kwartału będziemy mogli zaszczepić około 3 mln osób - powiedział w środę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

REKLAMA

Dworczyk zaprezentował harmonogram dostaw szczepionek na I kwartał tego roku.

- Na podstawie tego harmonogramu wystawiamy centralny kalendarz, w którym będą zarejestrowane wszystkie 6 tys. punktów szczepień. Każdy z tych punktów będzie miał wystawiony "slot", czyli miejsca zaznaczone w tygodniu, w których można się zapisać konkretnego dnia i o konkretnej godzinie - powiedział.

- Tygodniowo możemy przekazać 180 tys. szczepionek do wszystkich punktów na terenie całej Polski, na pierwsze szczepienie. A więc tygodniowo każdy punkt będzie mógł dostać 30 szczepionek - poinformował. Dodał, że harmonogram może się zmieniać, jeśli np. zostanie dopuszczona do użytku kolejna szczepionka.

Harmonogram rejestracji i szczepień

Szef KPRM przypominał, że w piątek 15 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia. Seniorzy będą mogli zarejestrować się na konkretny termin szczepienia w konkretnym punkcie.

Tego samego dnia zostanie uruchomiony formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia, który będzie umieszczony na stronie www.gov.pl/szczepimysie.

Dworczyk przekazał, że 22 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia.

Następnie, 25 stycznia rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70. roku życia. - To szczepienie rozpocznie się w 5994 punktach - poinformował minister.

Jak zarejestrować się na szczepienie?

Na szczepienie można się zarejestrować trzema kanałami:

- osobiście w punkcie szczepień,

- przez stronę internetową pacjent.gov.pl,

- przez infolinię 989.

Możemy wybrać dowolny punkt szczepień, niekoniecznie w miejscowości, w której jesteśmy zameldowani. Gdy wybierzemy termin, dzień przed wizytą otrzymamy SMS z przypomnieniem o szczepieniu. Taki SMS z przypomnieniem przyjdzie także przed drugim terminem szczepienia.

Ministerstwo Zdrowia powołuje Fundusz Kompensacyjny

W międzyczasie w Ministerstwie Zdrowia powstał Fundusz Kompensacyjny, w ramach którego, jak informował minister zdrowia Adam Niedzielski, o odszkodowanie za działanie niepożądane szczepionek przeciw COVID-19 będą mogły ubiegać się osoby hospitalizowane przynajmniej 14 dni lub te, które doznają wstrząsu anafilaktycznego.

Szef resortu zdrowia powiedział, że wysokość rekompensat może wynieść od 10 tys. zł do 100 tys. zł. Dodał, że biorąc pod uwagę zebrane dotychczas dane nt. bezpieczeństwa szczepionek, to "jedna osoba w kraju po wykonaniu tych 250 tys. szczepień ma w ogóle potencjał by być kwalifikowaną do takiego odszkodowania.

- Dzisiaj mamy ponad 250 tys. osób zaszczepionych na COVID-19. Z raportu Głównego Inspektora Sanitarnego i całej Inspekcji Sanitarnej wynika, że w Polsce mieliśmy do tej pory w przypadku szczepienia na COVID jedynie 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 32 miały charakter łagodny, 4 poważny i jeden ciężki - informował we wtorek Niedzielski.

Komisja Europejska kupuje kolejne szczepionki

Komisja Europejska poinformowała, że zakończyła rozmowy z firmą farmaceutyczną Valneva w sprawie zakupu opracowanej przez nią szczepionki przeciw COVID-19. Umowa zakłada zakup 30 milionów dawek, z opcją zakupu kolejnych 30 milionów na późniejszym etapie.

Komisja przekazała, że umowa jest uzupełnieniem szerokiego portfolio szczepionek, które mają być produkowane w Europie, w tym umów już podpisanych z koncernami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac i Moderna. Podała również, że państwa członkowskie mogą przekazywać szczepionki krajom o niższym i średnim dochodzie lub przekierować je do innych krajów europejskich.