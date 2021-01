Zobacz wideo

W województwie śląskim prognozuje się do 12 cm śniegu, w Tatrach i Beskidach do 25 cm a w Sudetach do 30 cm. Dodatkowo w Sudetach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Alerty drugiego stopnia wydano dla powiatu tatrzańskiego w Małopolsce, powiatów: suskiego, cieszyńskiego, bielskiego oraz Bielsko-Białej w woj. śląskim oraz dla południowych i graniczących z Niemcami powiatów Dolnego Śląska. Przewiduje się na tych terenach opady śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 25 cm, lokalnie 30 cm.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują od środy po południu do czwartku po południu.

Dodatkowo ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla pozostałych powiatów województwa śląskiego. Wystąpią opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do 12 cm.

Dla powiatów woj. dolnośląskiego, w których obowiązują alerty drugiego stopnia przed opadami śniegu, IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi spowodowanymi przez zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h.

IMGW wydało też drugie ostrzeżenie - dotyczące oblodzenia. Meteorolodzy ostrzegają, że w zachodniej i centralnej Polsce wieczorem i w nocy po opadach mokrego śniegu zamarzać może mokra powierzchnia dróg i chodników.