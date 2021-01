Zobacz wideo

Trwają testy na COVID-19 wśród nauczycieli. Rozpoczęły się w poniedziałek, potrwają do piątku. Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, objąć powinny około 165 tysięcy osób. Jak podał w czwartek szef tego resortu, do środy (13 stycznia) przetestowanych zostało 80 tysięcy nauczycieli. - Wyniki są dla 60 tysięcy osób i one wskazują, że koronawirusem zakaziło się zaledwie 2 proc. - poinformował.

- Ci, którzy mają koronawirusa i będą musieli zostać w izolacji przez jakiś czas, będą zastąpieni przez innych nauczycieli. Dyrektorzy szkół takie decyzje będą podejmować. Uczniowie tak czy inaczej wracają [do szkół] - podał szef resortu.

Najmłodsze dzieci wracają do szkół

W środę przedstawiciele rządu ogłosili, że zaraz po feriach, tj. w poniedziałek 18 stycznia, do szkół wrócą uczniowie klas I-III. - Sytuacja pandemiczna w Polsce, po wszystkich konsultacjach, po opracowaniu wytycznych i zaleceń pozwoliła na podjęcie takiej decyzji - mówił Czarnek.

Jeśli chodzi o owe zalecenia, minister podał, że chodzi między innymi o to, żeby klasy były od siebie rozdzielone, żeby w miarę możliwości lekcje odbywały się na różnych piętrach i w różnych częściach budynków, a także żeby nauczyciele nie mieli zajęć z różnymi klasami. Dodał, że obowiązują również standardowe wytyczne sanitarne, jak wietrzenie sal, noszenie maseczek, a także żeby dzieci nie były posyłane do szkoły, gdy ktoś z domowników poddany jest izolacji z powodu koronawirusa.

Zdaniem wielu ekspertów, powrót do szkół powinien odbyć się w dwa tygodnie po podaniu szczepionki wszystkim nauczycielom. - Wtedy byłoby to bezpieczne - mówiła na antenie TOK FM Iga Kazimierczyk.

Według ostatnich informacji nauczyciele na szczepienia będą się mogli rejestrować dopiero od połowy marca. - Czyli szczepienia odbędą się pod koniec marca i w kwietniu, a do szkół wracamy w poniedziałek - stwierdziła ekspertka.

Infolinia dla nauczycieli

Czarnek podał w czwartek, że w związku z powrotem do szkół zostanie uruchomiona uruchamiamy techniczna infolinia wsparcia dla nauczycieli. Ma być czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6-20 oraz w weekendy w godz. 8-18, pod numerem telefonu +48 222 500 144.