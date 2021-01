Wiceminister Soboń był na meczu siatkówki mimo obostrzeń. Polityk PiS przeprasza za swoje zachowanie

Zobacz wideo

Chodzi o mecz siatkarskiej PlusLigi, między Jastrzębskim Węglem a VERVĄ Warszawa, który odbył się we wtorek w Jastrzębiu Zdroju. Zdjęcia wiceministra Sobonia na trybunach opublikował portal o2.pl.

W rozmowie z dziennikarzami polityk tłumaczył, że przyjechał, ponieważ chciał poinformować klub o kontynuacji umowy sponsoringu ze strony Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którą Ministerstwo Aktywów Państwowych nadzoruje. Jak podał, zaproszenie na mecz otrzymał od Włodzimierza Hereźniaka, który jest prezesem JSW, sponsora drużyny.

Pytany przez dziennikarzy, czy ma świadomość, że złamał obostrzenia epidemiczne, Soboń miał być zdziwiony. - Zakładałem, że jako osoba zaproszona przez klub mogę tam być, że jest to prawnie uregulowane. Jeśli jest inaczej to chylę głowę i przepraszam - powiedział.

Przeprosiny opublikował także w mediach społecznościowych.

W związku z epidemią koronawirusa od października wszelkie wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

To kolejny przypadek łamania obostrzeń przez polityków związanych z partią rządzącą. Przed dwoma dniami media poinformowały, że była wicepremier Jadwiga Emilewicz, mimo obostrzeń związanych z pandemią, była z synami na nartach. Jak podał portal tvn24.pl, synowie polityczki wzięli udział w zgrupowaniu narciarskim jak zawodowi sportowcy, choć nie mieli licencji, które do tego uprawniają. Licencje pojawiły się w wykazie dopiero po tym, gdy dziennikarze zadali o nie pytania. Do grupy osób uprawnionych do korzystania ze stoku została dopisana też sama Emilewicz.

W czwartek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podał, że możliwe jest zawieszenie posłanki z klubu Prawa i Sprawiedliwości.