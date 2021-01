Szef KPRM: Ponad 127 tys. seniorów już zarejestrowało się na szczepienie przeciw COVID-19

Zobacz wideo

Jak poinformował na wstępie minister Dworczyk, do piątku, do godzin rannych "ponad 410 pacjentów zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. - Do końca dnia będzie zaszczepionych około 450 tysięcy Polaków - zadeklarował.

Następnie przypomniał, że o północy rozpoczęły się zapisy na szczepienia. - Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się zarówno możliwość rejestracji, jak i zgłoszenia na szczepienie - podał szef KPRM.

Ponad 120 tys. seniorów zarejestrowanych

Jak podał, w ciągu pierwszych 90 minut na infolinię zadzwoniono ponad 84 tys. razy. W ciągu pierwszej godziny miało miejsce ponad 10 mln odsłon strony, za pośrednictwem której można wysyłać zgłoszenia. - To pokazuje skalę zainteresowania - przyznał Dworczyk.

Jeśli chodzi o zarejestrowanych - polityk wskazał, że do tej pory (do piątkowego przedpołudnia) zarejestrowało się 127 796 seniorów powyżej 80. roku życia.

Natomiast zgłoszenie swojej gotowości do tej pory wysłało ponad 474 tys. osób, a blisko 377 tys. z nich potwierdziło już zainteresowanie poprzez klikniecie w specjalny link wysyłany przez system do zgłaszającego.

Problemy techniczne

Minister Dworczyk potwierdził to, o czym informowaliśmy w TOK FM - że zaraz po północy system dotyczący zgłaszania się na szczepienia miał problemy techniczne.

- O ile system rejestracji działał od północy, o tyle system zgłaszania swojej gotowości i zapisów na początku nie zadziałał. Było to wywołanie problemem technicznym i dużą ilością zapytań wysyłanych przez system. Po 20 minutach udało się uruchomić formularz pod nowym adresem - poinformował. Ostatecznie, jak podał, problemy zakończyły się około godziny 1 w nocy.

Przypomnijmy, zarejestrować się na konkretny termin mogą na razie tylko osoby powyżej 80. roku życia. W kolejny piątek dołączy do nich grupa 70+. Ale oprócz tego, każda osoba pełnoletnia może zgłosić chęć do szczepienia. Dzięki temu - kiedy nadejdzie kolej jej grupy - zostanie jej wystawione e-skierowanie i otrzyma wiadomość i możliwości zarejestrowania się już na konkretny dzień.

Problemy z kalendarzami szczepień

Szef KPRM poinformował również, że do północy terminy szczepień w centralnym kalendarzu wystawiło 4 787 punktów w całej Polsce i właśnie dla tych punktów uruchomiona została rejestracja. Jak przekazał, wystawionych terminów było ponad 1,5 mln - od 25 stycznia do końca marca.

- Planowaliśmy, że będzie to około 6 tys. punktów i około 2 mln terminów. Wczoraj okazało się, że część punktów - co przedstawiono nam rano, chodzi w szczególności o POZ-y - powiedziała, że nie zdąży do wieczora wystawić swoich kalendarzy. Dodatkowo nastąpiła mniej więcej godzinna przerwa w dostępie do centralnego kalendarza do ładowania terminów, ponieważ bardzo dużo punktów szczepień jedocześnie starało się wprowadzać terminy dla pacjentów - wyjaśniał Dworczyk.

W konsekwencji - poinformował - został uruchomiony "wariant B", czyli w 30 szpitalach tymczasowych w największych miastach uruchomiono kilkaset tysięcy dodatkowych terminów. - Dla tych POZ-ów, które są w programie szczepień, a które nie zdążyły wczoraj zgłosić swojego kalendarza, wydłużyliśmy termin zgłoszeń. Do 25 stycznia liczba tych punktów, wierzymy, że w sposób znaczący się zwiększy, a liczba terminów dobije do 2 mln - dodał szef KPRM.