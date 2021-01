KO apeluje o szczepienia dla osób z niepełnosprawnościami. "Zero wsparcia ze strony państwa"

O włączenie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów do szczepień grupy pierwszej przeciw COVID-19 zaapelowały w piątek posłanki KO Iwona Hartwich i Iwona Kozłowska. - Osoby z niepełnosprawnością od miesięcy przebywają w domach. Mają zero wsparcia ze strony państwa. Apelujemy do rządu, aby jak najszybciej zajął się tą grupą - mówiła Hartwich.

SŁAWOMIR KAMIŃSKI