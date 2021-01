Czarnek: Jeśli VII-klasiści będą przez kilka miesięcy uczyć się zdalnie, to ograniczymy zakres ich egzaminów

Zobacz wideo

Szef resortu edukacji i nauki pytany o egzaminy dla ośmioklasistów przypomniał, że incydentalnie, w związku z trwającą pandemią rząd zdecydował o obniżeniu wymagań egzaminacyjnych dla obecnego rocznika klas VIII. Ma to związek - jak dodawał Czarnek - z koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

- Co, do obecnych uczniów klas VII, czyli tych, którzy egzamin VIII-klasisty będą zdawali w przyszłym roku, to na pewno decyzję w tej sprawie podejmiemy jeszcze w tym półroczu, żebyście wiedzieli, na czym stoicie - mówił minister edukacji i nauki zwracając się do uczniów klas VII.

- Wszystko uzależniamy od tego, jak szybko wrócicie do nauczania stacjonarnego. Gdyby udało się wrócić do nauczania stacjonarnego już w przyszłym miesiącu, to siłą rzeczy będziecie mieli więcej czasu, żeby w trybie stacjonarnym nadrobić ten materiał. Jeśli pandemia koronawirusa będzie się dalej rozwijała i spowoduje, że będziecie w trybie zdalnym jeszcze przez kilka miesięcy tego roku, na pewno podejmiemy decyzję również, co do ograniczenia zakresu materiału wymaganego na egzaminie VIII-klasisty w przyszłym roku - dodał Czarnek.

Obecnie w trybie stacjonarnym prowadzone są zajęcia wyłącznie w przedszkolach. W przyszłym tygodniu do szkół wrócą natomiast najmłodsze roczniki, czyli klasy I-III szkół podstawowych.