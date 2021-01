Kiedy szczepienia nauczycieli? Broniarz nie ma dobrych wieści

Zobacz wideo

Na piątek w KPRM zaplanowano spotkanie prezesa ZNP Sławomira Broniarza z Michałem Dworczykiem, szefem KPRM i m.in. z głównym doradcą premiera ds. COVID-19 prof. Andrzejem Horbanem oraz z przedstawicielem ministerstwa edukacji i nauki.

Broniarz na konferencji prasowej po spotkaniu ogłosił, że nie jest możliwe, aby szczepić nauczycieli równolegle z grupą najbardziej zagrożonych seniorów. – Wysłuchano naszych uwag i zastrzeżeń. Jednak – jak zrozumiałem ministra Dworczyka i prof. Horbana – jeśli będzie odpowiednia podaż szczepionek, a krzywa szczepień emerytów zacznie spadać, to nie ma żadnych przeszkód, żeby szczepić w pierwszej kolejności nauczycieli – mówił Broniarz.

Ocenił, że to optymistyczna wiadomość. – Bo przecież chcemy wrócić do bezpiecznych szkół – wskazał. Dodał, że należy wierzyć, że podaż szczepionek na koniec marca będzie na tyle duża, że masowe szczepienia nauczycieli mogłyby się zacząć na początku kwietnia. Choć do żadnego konkretnego terminu nie należy się przywiązywać.

Za to już od poniedziałku w klasach I - III szkół podstawowych przywrócone zostają zajęcia stacjonarne.

