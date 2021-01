Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi obejmują Pomorze, województwo kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie, a także Mazowsze, Podlasie i część województwa lubelskiego. Zgodnie z prognozą wiatr w porywach może osiągnąć miejscami 65 km/h.

Część Podkarpacia oraz Podlasia objęta jest ostrzeżeniami przed silnym mrozem. Temperatura w nocy może spaść tam do -17 stopni Celsjusza.

Na Podlasiu spodziewać się należy intensywnych opadów śniegu. Śnieg w dużej ilości spaść ma również na Warmii i Mazurach oraz w powiatach górskich obejmujących południe Śląska i Małopolski. Jak poinformowało IMGW, w ciągu doby, od godz. 6 w sobotę do godz. 6 w niedzielę, w niektórych miejscach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 20 cm.

Nie wchodźcie na lód!

Bieżący weekend, w trakcie którego temperatura może spaść nawet do -22 st., będzie najzimniejszym od dwóch lat - podkreśla IMGW. Oznacza to również przyrost pokrywy lodowej m.in. na rzekach i jeziorach. IMGW i straż pożarna ostrzegają: wejście na lód jest śmiertelnie niebezpieczne. - Na naszych stacjach wodowskazowych mierzymy już pokrywę lodową zarówno na rzekach, jak i jeziorach, ale nawet na jeziorach ta pokrywa ma zaledwie kilka centymetrów - powiedział w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Synoptyk stwierdził, że aby bezpiecznie wejść na lód, jego grubość powinna wynosić minimum 15 cm. - To absolutne minimum. Poniżej tej wartości nie wchodźmy na zamarznięte jeziora, a na rzeki nie próbujmy wchodzić w ogóle - zaapelował.

Dodał, że lód na rzekach ma zupełnie inną strukturę, często jest pokruszony, może mieć także różną grubość. - To jest śmiertelnie niebezpieczne, bo jeżeli ktoś wpada pod lód, to woda zabiera go dalej - pod taflę - skąd nie ma możliwości ucieczki - zaznaczył Walijewski. Podkreślił, że szczególnie niebezpieczne jest wchodzenie na zamarznięte akweny w początkowej fazie zamarzania, gdy tworzy się śryż, który - po zlepieniu w większą całość - wygląda jak pokrywa brzegowa. - Ma on strukturę gąbczastą i jest lekki. Bardzo łatwo można wpaść - zaznaczył synoptyk.

Walijewski zaapelował również, by nawet nie próbować wjeżdżać na taflę lodu samochodami i innymi pojazdami. - Ludzie mają różne pomysły. Naprawdę nie róbmy takich rzeczy - powiedział.

Kierowcy, noga z gazu!

W ciągu ostatnich kilku dni na drogach doszło do prawie 200 wypadków, w których zginęło 26 osób, a niemal 200 zostało rannych - poinformował kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W związku z mrozami zaapelował do kierowców o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na pieszych.

- Opady śniegu oraz marznącego deszczu i niska temperatura spowodowały, że na drogach w całej Polsce pogorszyły się warunki drogowe, w wielu miejscach może być ślisko - powiedział policjant dodając, że nad bezpieczeństwem na drogach będą czuwać policjanci ruchu drogowego.

- Przy śliskiej nawierzchni wydłuża się droga hamowania auta, łatwiej jest o utratę przyczepności kół na jezdni, a kierowca nawet przy niskiej prędkości może nie zapanować na samochodem i wpaść w poślizg. Podczas kierowania autem należy zachować znacznie większy niż w normalnych warunkach bezpieczny odstęp od samochodów jadących przed nami - tłumaczył policjant.

Podkreślił również, że kierowcy przy takich warunkach na drodze powinni zwrócić szczególną uwagę na wyprzedzanie, wymijanie czy też skręcanie. - Należy też zachować ostrożność przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych. Szczególnie przy dłuższych podróżach niezbędne są zimowe opony - zaznaczył.

- Apelujemy także do pieszych o rozwagę, aby nie przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, nie przebiegali przez nią i nie wchodzili na przejście dla pieszych bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Pamiętajmy, że dodatkowym zwiększeniem naszego bezpieczeństwa będzie wyposażenie siebie i swoich dzieci w elementy odblaskowe - zaapelował. Kom. Opas przekazał też dane dotyczące wypadków na polskich drogach. Od 11 do 14 stycznia policjanci w całym kraju odnotowali 188 wypadków drogowych, w których zginęło 26 osób a 196 zostało rannych. "Zatrzymano też 490 nietrzeźwych kierowców oraz 333 kierowców, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h" - podał.