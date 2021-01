Kaczyński podczas mszy w rocznicę śmierci matki: zło atakuje nasz kraj, ojczyznę i naród

Zobacz wideo

Prezes PiS brał w sobotę udział w nabożeństwie w wigilię rocznicy śmierci jego matki Jadwigi. Przypomniał, że Jadwiga Kaczyńska urodziła się w Starachowicach. - To było zawsze dla niej bardzo, bardzo ważne miejsce. Miejsce o którym niezwykle często opowiadała mojemu śp. bratu i mnie od dzieciństwa, tak że czasem mieliśmy wrażenie, że sami tutaj mieszkaliśmy - mówił.

REKLAMA

Kaczyński nawiązywał także do tego, że przed świątynią, gdzie odbywa się msza, jest panteon tych, którzy zasłużyli się miastu i Polsce swoją walką, pracą czy postawę. - Ta postawa, to odrzucenie zła było niezmierne ważne" - powiedział. - Mówię o tym nieprzypadkowo, bo i dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zła atakuje - atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości - atakuje Kościół, Kościół katolicki - podkreślał.

Polityk powiedział, że pierwszy raz przemawia w tym miejscu, dlatego, że przed kościołem stoją ludzie, którzy służą "najgorszej sprawie, służą sprawie niszczenia Kościoła, niszczenia naszego narodu". "I to jest coś, o czym musimy pamiętać, musimy mieć to w swojej świadomości, ale musimy mieć także w sobie wolę, bardzo silną wolę, by się temu przeciwstawić, by tę walkę o polską tożsamości, o przyzwoitość w naszym życiu publicznym wygrać" - dodał.

Kaczyński nawiązał też do afery Amber Gold i filmu dokumentalnego na jej temat, który wyemitowało niedawno TVP. Msza była transmitowana w TVP, na Twitterze pojawiły się wpisy krytykujące ten fakt.

„Rządowa telewizja transmituje prywatne uroczystości rodzinne podczas których Kaczyński snuje swoje dziwaczne wizje i obraża konkurentów. Jeszcze niech @KurskiPL pochwali się rekordowymi wynikami oglądalności. Z wykresami koniecznie” – napisał na Twitterze Sławomir Nitras.

„A Wy o czym mówilibyście na mszy w rocznicę śmierci Waszego ojca lub matki? A za 2 mld zł rocznie #TVPIS to relacjonuje” – skrytykowała Katarzyna Lubnauer.