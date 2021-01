Chciała zdobyć Babią Górę w szortach. Kobieta przewieziona do szpitala w Krakowie. "Komplikacje"

43-letnia turystka, która próbowała wejść na Babią Górę ubrana w same szorty i stanik, została przewieziona ze szpitala w Suchej Beskidzkiej do szpitala im. Rydygiera w Krakowie na dalsze leczenie - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka suskiego szpitala Monika Wróblewska.

2 Grupa Podhalańska GOPR Otwórz galerię Na Gazeta.pl