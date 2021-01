Ekspert ostrzega przed zapisywaniem się na szczepienia przez SMS. "Ta procedura jest niebezpieczna"

Zobacz wideo

Zainteresowanie szczepionkami przeciwko COVID-19 jest tak duże, że oprócz infolinii (na którą często trudno się dodzwonić), rząd uruchomił także możliwość zgłoszenia się przez SMS. By to zrobić, należy wysłać wiadomość o treści SzczepimySie na numer 664 908 556. W odpowiedzi zgłaszający powinien otrzymać SMS z prośbą o numer PESEL, a w następnych krokach także o kod pocztowy.

W Weekendowym Poranku TOK FM dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, przestrzegał przed tą formą rejestracji. - Rozumiem rząd, że robi wszystko, by zarejestrować jak najwięcej seniorów na szczepienia. Natomiast przeanalizowałem całą tę procedurę i ona jest naprawdę niebezpieczna - powiedział.

Zdaniem eksperta, jest bardzo prawdopodobne, że tego typu SMS-y szybko zaczną wykorzystywać oszuści, którzy będą chcieli od starszych osób na przykład wyłudzić pieniądze. - Senior może mieć problem z tym, by rozróżnić, czy dostaje SMS-a z zaproszeniem na rejestrację, czy zwyczajnie od oszusta. Kliknie w jakiś link, udostępni swój numer PESEL osobie trzeciej i niestety dziś w bardzo wielu przypadkach to wystarcza, by zaciągnąć "chwilówkę" - wyjaśniał gość Karoliny Głowackiej.

- Jestem przekonany, że w wielu przypadkach tak właśnie będzie. Warto o tym mówić i rozważyć, jaka jest cena tego, że dużo osób się w bardzo krótkim czasie zapisze na szczepienia, czy nie powinniśmy tu działać trochę rozsądniej - apelował.

Zdaniem Kaweckiego taka forma zapisów mogłaby zdać egzamin wśród młodszej grupy, to jest 20-latków czy 30-latków, którzy mają nieco większą wiedzę na temat zagrożeń cyfrowych. - Natomiast tu mówimy o osobach starszych, które naprawdę nie będą w stanie rozpoznać SMS-a od właściwego adresata i od oszusta - powtórzył.

Gość TOK FM podkreślał też, że seniorzy bardzo często bywają ofiarami oszustw, zwłaszcza w pandemii, kiedy przestępcy szukają źródła dochodów głównie w przestrzeni cyfrowej. - Tylko w ciągu ostatniego roku ta liczba [oszustw] wzrosła o ponad 50 procent - zwrócił uwagę. I zaapelował na koniec także do bliskich osób starszych, by uczulili ich na ten problem i przestrzegli, by nie odbierali żadnych podejrzanych wiadomości, nie udostępniali swoich danych i nie klikali w podejrzane linki.

Kolejki przed przychodniami

W piątek (22 stycznia) rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 70. roku życia. Od samego rana przed przychodniami ustawiały się długie kolejki chętnych. Niestety, dla wielu z nich zabrakło już miejsc w czasie, jaki rząd zaplanował dla tej grupy wiekowej (do końca marca 2021r.).

Jak przekonywał minister Michał Dworczyk, jeżeli senior dodzwoni się na infolinię i nie będzie dla niego terminu, to powinien zostawić swoje dane i czekać na telefon. Konsultanci oddzwonią i poinformują o wolnych miejscach, gdy pojawią się one.