"Próbowałem założyć konto na Albicla.com". Dr Kawecki recenzuje "polskiego Facebooka"

Albicla.com to nowy, polski serwis społecznościowy stworzony przez kluby "Gazety Polskiej". Przez niektórych nazywany "polskim Facebookiem" albo "alternatywnym Facebookiem". Powstał - jak podają jego twórcy - jako forma sprzeciwu wobec cenzury wielkich platform, które m.in. zablokowały konta Donalda Trumpa, byłego już prezydenta USA. Domena wykorzystywana przez portal należy do spółki Słowo Niezależne Sp. z o.o., wydawcy Niezalezna.pl. Cały projekt firmuje Tomasz Sakiewicz.

Albicla wystartowała w środę po południu i szybko natknęła się na problemy techniczne. Użytkownicy narzekali m.in. na brak e-maila z potwierdzeniem rejestracji czy zawieszanie się serwisu. Szybko wytknięto jego twórcom też skopiowany z Facebooka regulamin czy falę fałszywych kont podszywających się za różne osoby.

Dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema i dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie - na antenie TOK FM zwracał uwagę, że założenie serwisu społecznościowego nie jest wcale takie proste, jak niektórym może się wydawać. - I nie tylko dlatego, że musimy zainteresować masę ludzi tym serwisem, ale przede wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo - powiedział.

- Próbowałem założyć konto na Albicla w pierwszym dniu. To, co mnie poruszyło to między innymi fakt, że wystarczy jednoznakowe hasło. To znaczy, że możemy sobie wybrać literkę "A", która będzie naszym hasłem - dziwił się ekspert i przyznał, że taki szyfr można szybko zidentyfikować z użyciem bardzo prostych programów.

Kawecki zwrócił też uwagę na regulamin serwisu. - Już pomijając kwestie literowe i błędy ortograficzne, zawiera on aktywne linki do regulaminu Facebooka. Więc z jednej strony ktoś chce być lepszy od Facebooka, a z drugiej odwołuje się do niego? - dziwił się. Zdaniem gościa TOK FM, przez takie działanie można mieć złudzenie, że Albicla jest powiązana z Facebookiem. Po drugie, zwrócił też uwagę na kwestie praw autorskim, które regulaminów także dotyczą.

- I trzecie sprawa - tam nie ma moderatorów - powiedział Kawecki. - To, że tworzymy serwis wolny od cenzury, bo rozumiem, że takie jest hasło przewodnie, nie oznacza, że nie podlega on moderacji. Każdy serwis społecznościowy musi zawierać moderację. Nie może być tak, że dzieje się tam wszystko - mówił.

Po serii krytycznych komentarzy wobec nowego serwisu Tomasz Sakiewicz wydał oświadczenie, w którym przyznał, że "portal wymaga jeszcze wiele pracy". Podał jednak, że mimo błędów, spotkał się z "gigantycznym zainteresowaniem". "W ciągu dwóch dni dostaliśmy 60 tysięcy próśb o rejestrację, co jest niespotykanym w historii polskiego internetu wydarzeniem" - napisał.