Obfite opady śniegu. Na Podkarpaciu nawet 35 centymetrów. RCB wysłało alert

Ze względu na trudne warunki pogodowe Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert dla części powiatów woj. podkarpackiego. Przestrzega przed intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem. "Bardzo trudne warunki na drogach, zostań w domu, jeśli możesz" - apeluje RCB. Ostrzeżenie wydane przez RCB dotyczy południowo-wschodnich powiatów woj. podkarpackiego.

RCB radzi także, by w trakcie zamieci śnieżnej znaleźć bezpieczne schronienie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w poniedziałek trzeba liczyć się z oblodzeniem dróg także w północno-wschodniej Polsce oraz w części centrum kraju. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wystąpią intensywne opady śniegu.

Największe opady śniegu IMGW prognozuje na Podkarpaciu (30-35 cm), w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu opady mają być nieco słabsze (20-20 cm), najsłabiej ma śnieżyć w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Pogorszenie pogody związane jest z aktywnym niżem z frontem atmosferycznym, który przywędrował do Polski znad Włoch, przez Nizinę Węgierską i zachodnią Ukrainę. "Są to wilgotne tereny i taki tor przemieszczania się niżu, spowoduje, że napłynie do nas powietrze zasobne w duże zapas wilgoci, co będzie skutkowało intensywnymi opadami śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem" - wyjaśnia IMGW.

Strefa śniegu będzie wędrowała z południa na północ kraju, wraz z przemieszczaniem się niżu.

IMGW podaje też, że w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura powietrza w całym kraju będzie dość wyrównana i wyniesie około 0 st. C, 1 st. C. W kolejnych dniach pogoda będzie bardzo zmienna, na przemian będą występowały dni słoneczne i pochmurne z opadami śniegu i deszczu.

Podkarpacie. Opady śniegu - stan dróg

Drogi krajowe, autostrady oraz drogi wojewódzkie na Podkarpaciu w poniedziałek rano są przejezdne, ale panują na nich trudne warunki jazdy ze względu na opady śniegu, miejscami intensywne.

Z informacji przekazanych PAP w poniedziałek rano w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wynika, że wszystkie drogi wojewódzkie w regionie są przejezdne. Natomiast w całym regionie występują opady śniegu, miejscami są intensywne, w związku z tym na wielu trasach leży świeży puch. Na niektórych występuje też błoto pośniegowe i może być ślisko. Temperatury wahają się od minus 1 do plus 1, wiatr jest słaby i umiarkowany.