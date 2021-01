Bunt przedsiębiorców z dużym poparciem Polaków. Także wyborcy PiS kibicują otwierającym biznesy wbrew obostrzeniom [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Przedstawiciele rządu zapowiadają, że niebawem dowiemy się, co dalej z obostrzeniami, które obowiązują do 1 lutego. Wielu przedsiębiorców nie czeka na luzowanie restrykcji i otwiera lokale gastronomiczne, hotele. Otwierający swoje biznesy tłumaczą, że nie mają środków do życia, pomoc rządowa jest niewystarczająca, a dodatkowo obostrzenia wprowadzane są z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych.

IBRiS spytał Polki i Polaków o ocenę buntu przedsiębiorców. "Sondaż przeprowadzony przez IBRiS dla Business Insidera pokazuje, że Polacy w większości pozytywnie odnoszą się otwarcie hoteli, pensjonatów, stoków narciarskich, restauracji, kawiarni oraz klubów fitness. Na poparcie nie mogą liczyć jednak dyskoteki. Co ciekawe, większość z wymienionych branż popierają nawet wyborcy PiS" - informuje Business Insider.

Jak wynika z sondażu, otwarcie hoteli i pensjonatów popiera 69,2 proc. społeczeństwa; stacji i wyciągów narciarskich - 74,9 proc., a otwieranie restauracji popiera 69,6 proc. ankietowanych. Poparcie dla otwierania kawiarni odnosi się 65,4 proc. pytanych, a 59,2 proc. popiera bunt siłowni i klubów fitness.

Najmniej zwolenników ma otwieranie klubów i dyskotek - 23,9 proc. respondentów.

Z opublikowanego sondażu wynika, że bunt przedsiębiorców najczęściej popierają najczęściej wyborcy Konfederacji. "Równocześnie jednak poparcie dla "buntowników" w grupie wyborców Prawa i Sprawiedliwości również jest wysokie" - czytamy.