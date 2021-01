Zobacz wideo

W nocy z poniedziałku na wtorek śnieg padał intensywnie głównie na wschodzie kraju: na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w południowej Małopolsce oraz wschodnim Mazowszu. Miejscami spadło tam nawet do 15 cm świeżego śniegu. Taka pogoda spowodowana jest niżem nazwanym przez meteorologów Lars. To on przynosi intensywne opady śniegu w południowo-wschodniej oraz wschodniej części Polski.

W związku ze śnieżycami strażacy w całej Polsce przeprowadzili blisko 700 interwencji - podało we wtorek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej w województwach: podkarpackim - 341, lubelskim - 114 i podlaskim - 83 - poinformował we wtorek rano na Twitterze Grzegorz Świszcz, wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Obfite opady śniegu spowodowały utrudnienia w dostawach prądu. Obecnie ponad 81 tys. odbiorców nie ma prądu. Najwięcej - ponad 60 tys. - w województwie podlaskim. Z informacji PGE Dystrybucja wynika, że masowe awarie są w rejonach energetycznych Białystok i Bielsk Podlaski. W rejonie Białystok bez prądu jest 37 tys. odbiorców, w rejonie bielskim ok. 23 tys.

W Rzeszowie zawalił się dach hali

W poniedziałek wieczorem pod naporem śniegu zawalił się dach hali magazynowej sklepu motoryzacyjnego przy ulicy Broniewskiego w Rzeszowie. - Okazało się, że pod naporem ciężkiego śniegu runął dach hali o powierzchni około 900 metrów kw. Hala przykryta była plandeką. Na szczęście, w momencie zawalenia się dachu, nikogo nie było w obiekcie, nikt nie został ranny - zaznaczył rzecznik podkarpackich strażaków bryg. Marcin Betleja.

Ślisko na drogach i możliwe zamiecie

We wtorek rano w dziesięciu województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Dodatkowo dla wschodniej części Podlasia i Lubelszczyzny wydano alert drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Na śliskie jezdnie uważać będą musieli kierowcy w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, a także na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz w kilku powiatach na Ziemi Lubuskiej i na Pomorzu.

Dodatkowo wschodnia część Podlasia i Lubelszczyzny objęta jest alertem drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozuje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Na części obszaru Mazowsza, Warmii i Mazur, a także Podlasia i Lubelszczyzny możliwe są także zamiecie śnieżne.