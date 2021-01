Zakaz aborcji. Marta Lempart: Dziennik Ustaw to nie jest kolorowanka pana Kaczyńskiego

Zobacz wideo

Tzw. Trybunał Konstytucyjny 22 października orzekł, że aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Na uzasadnienie musieliśmy czekać 3 miesiące - zostało opublikowane 27 stycznia. Rząd zapowiedział, że tego samego dnia zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw, co sprawi, że stanie się obowiązującym prawem.

Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet, uważa, że decyzji nie można uznać za wyrok, ponieważ wydał ją "pseudotrybunał", którego skład wybrano niezgodnie z prawem.

- Jeżeli znajdzie się przestępca, który będzie gotów naruszyć art. 231 i opublikować oświadczenie pani Przyłębskiej, to będzie ścigany - zapowiedziała aktywistka.

- Każdy lekarz i lekarka, który odmówi aborcji, powołując się na oświadczenie pani Przyłębskiej, które nie jest wyrokiem, będzie ścigany - oświadczyła. Obiecała również, że "każdy lekarz i lekarka, którzy powiedzą, że oświadczenie pani Przyłębskiej nie jest wyrokiem, więc prawo się nie zmieniło i będzie dokonywać legalnych aborcji, dostanie od pomoc".

Lempart stwierdziła, że "nie może być tak, że lekarz nie wykona jakiegoś świadczenia". - Poradzimy sobie z dyrektorami szpitali i lekarzami. Działa też Aborcja Bez Granic i dzięki temu, co się dzieje, wszyscy znają jej numer (+48 22 29 22 597) - przekonywała.

- Nie wolno kłamać, że wyrokiem jest coś, co nie jest wyrokiem i że pani Przyłębska jest prezeską Trybunału - mówiła w "Światopodglądzie". I dodała, że "pani Przyłębska może sobie wygłaszać oświadczenia ale to nic nie zmienia". - Dziennik Ustaw to nie jest kolorowanka pana Kaczyńskiego, nie można sobie tam publikować jakiś rzeczy - podkreśliła Lempart.

Według niej "prawo się w Polsce nie zmieni", za to okaże się teraz "czy znajdą się ludzie odważni i tchórze". - A tchórze muszą wiedzieć, że będą ponosić konsekwencje - ostrzegła.

Na godz. 18.30 Strajk Kobiet zapowiedział protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Dziwię się, że się nie boją teraz, ale sobie przypomną ten strach. 84 radiowozy pod domem Kaczyńskiego... Ciekawe w jakim czasie są w stanie ściągnąć? - mówiła Lempart na antenie TOK FM.