18 stycznia do szkół wrócili uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych i specjalnych. Do 31 stycznia, zgodnie z decyzjami rządu, uczniowie starszych klas oraz szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie. Wszystko jednak wskazuje na to, że starsi uczniowie nie wrócą do szkół na początku lutego.

- Rekomenduję, by nie posyłać do szkół starszych uczniów jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie - powiedział w środę w rozmowie z portalem Wirtualna Polska minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że obostrzenia trzeba luzować ostrożnie. Przypomniał również, że konkretne informacje o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujących od 1 lutego przekaże w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Minister powiedział, że namawia kolegów z rządu, aby "kroki odmrażające wykonywać w sposób ostrożny" z uwagi na to, że w Europie mamy do czynienia z ryzykiem trzeciej fali epidemii. Dodatkowo też należy poczekać na efekt, jaki przyniesie decyzja o powrocie najmłodszych uczniów do szkół. - Nie możemy sobie pozwolić, by przy akcji szczepień równolegle walczyć z trzecią falą pandemiczną - stwierdził. Poinformował też, że w połowie lutego będzie powtórzone badanie przesiewowe nauczycieli. Będzie ono podstawą dla decyzji o luzowaniu obostrzeń.

"MEiN monitoruje sytuację w szkołach"

Również szef MEiN Przemysław Czarnek uprzedzał, że "na 99 proc." starsi uczniowie nie wrócą do szkół na początku lutego. - Natomiast w lutym mam nadzieję, że będą takie okoliczności pandemiczne, w których epidemiolodzy i wirusolodzy będą wyrażali zgodę do pójścia do nauczania stacjonarnego - powiedział minister w Radiu Plus.

Dopytywany, co rozumie przez "okoliczności pandemiczne", które będą miały wpływ na skierowanie uczniów do szkół, odpowiedział, że to jest pytanie do epidemiologów i wirusologów. - To nie jest tylko kwestia spłaszczenia liczby zachorowań dziennych, czy zakażeń dziennych. To jest kwestia dynamiki rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce i za granicami - stwierdził.

- Trzeba brać pod uwagę wszystkie okoliczności, które się dzieją w Europie i zagrożenie uderzenia trzecią falą, nową mutacją wirusa - kontynuował. - To wszystko razem jest ważone i podejmowane są na podstawie tego decyzje. To są ważenia i decyzje, które podejmują epidemiolodzy i wirusolodzy, zwłaszcza ci, którzy są w radzie medycznej przy panu premierze - powiedział.