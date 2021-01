"Niebywałe, że jeśli przy zatrzymaniu nie zdarzy się nic dramatycznego, to myślimy, że było w porządku"

Zobacz wideo

W czwartek policja zatrzymała kilkunastu protestujących przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Wśród nich była znana warszawska aktywistka Katarzyna Augustynek czyli Babcia Kasia.

REKLAMA

- Znalazłam się na ziemi, zdzierano ze mnie części garderoby spod spódnicy, miałam wyginane palce, naciskano na mój mostek i grdykę (...). Kiedy ściągnięto ze mnie już buty, skarpetki, rajstopy i majtki do połowy, kątem oka zauważyłam, że dwóch policjantów stoi w drzwiach i przygląda się temu - opowiadała Babcia Kasia w TOK FM. W Faktach TVN poinformowano, że "policjanci zaprzeczają i odrzucają zarzuty" aktywistki. Szerszego komentarza policja ma udzielić mediom niebawem.

Dziennikarka "Polityki" Anna Dziewit-Meller relację Babci Kasi nazwała "szokującą". - Co może robić taka kobieta na komisariacie? Jak agresywnie może się zachowywać, by policjanci musieli użyć wobec niej takich środków? - pytała.

Dziewit-Meller zwróciła również uwagę na to, że w swojej opowieści Babcia Kasia zaznaczyła, że początkowo policjanci na komendzie w Pruszkowie wykonywali "normalne działania". - To niebywałe, że o zatrzymaniach, jeśli się nic dramatycznego się wokół nich nie dzieje, zaczynamy myśleć "ok, było w porządku". A przecież to wszystko jest nie w porządku - mówiła gościni TOK FM.

Magdalena Chrzczonowicz z oko.press zauważyła, że pierwszego dnia protestów po publikacji "wyroku" Trybunału Julii Przyłębskiej, policja "nikogo nie zgarniała, po prostu szła obok" demonstracji. - Policja robiła to, co rzeczywiście powinna robić w takim przypadku - dyskretnie z boku patrzyła, czy nikomu nie dzieje się krzywda - oceniła Chrzczonowicz.

Jednak już następnego dnia, czyli w czwartek, podejście funkcjonariuszy zmieniło się diametralne. Policjanci tworzyli "kotły", zmuszali protestujących do wylegitymowania się, doszło do kilkunastu zatrzymań. Według Strajku Kobiet, nie tylko Babcia Kasia padła tego dnia ofiarą przemocy fizycznej.

- Tak jakby przeszedł moment zaskoczenia, że są protesty i policja dostała rozkazy. A to zwykle oznacza, że robi się brutalnie i niebezpiecznie - skomentowała to Chrzczonowicz.

- Mam wrażenie, że policja nie jest przygotowana na to, że ktoś dochodzi swoich praw i mówi "ja mogę protestować" albo "nie będę się rozbierać, bo nie ma powodu" - stwierdziła dziennikarka. Jej zdaniem poczucie bezradności w takich sytuacjach może być jednym z powodów agresji funkcjonariuszy.