Na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już ponad 127 mln złotych

Zobacz wideo

1 lutego o godzinie 6 na koncie Orkiestry było 127 495 626 złotych. Ostateczna kwota pieniędzy zebrana podczas tegorocznej zbiórki zostanie ogłoszona tradycyjnie w marcu. Jak przypomina portal tvn24.pl to o ponad 12 milionów więcej, niż rok temu, bo w ubiegłym roku WOŚP w trakcie finału zebrała 115 362 894 złote.

REKLAMA

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - tylko formalnie zakończył się w niedzielę wieczorem "światełkiem do nieba". Jednak to nie koniec zbiórki. W internecie trwają jeszcze aukcje - i zbieranie pieniędzy.

TOK FM - jak co roku - wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem zachęcamy do udziału w dwóch licytacjach. Przedmiotem pierwszej jest 100-letni dostęp do wszystkich podcastów TOK FM, a drugiej - "zastawa rodowa" w postaci sześciu kubków z podpisami dziennikarzy radia. ZOBACZ TUTAJ

W związku z pandemią finał był zupełnie inny niż przed rokiem, Tradycyjna zbiórka pieniędzy odbywała się przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pieniądze zbierało blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy. W ubiegłym roku Polacy wrzucili do puszek WOŚP lub wpłacili na konto orkiestry łącznie prawie 187 milionów zł.

Posłuchaj podcastu!