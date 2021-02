"Polityka": Żona Jarosława Jakimowicza zatrudniona w Narodowym Banku Polskim

Zobacz wideo

Dziennikarze "Polityki" przekonują, że informację o zatrudnieniu żony Jakimowicza w wydziale statystyczno-dewizowym Narodowego Banku Polskiego potwierdzili w trzech niezależnych źródłach. Nie potwierdził jej za to sam Bank, powołując się na zapisy o RODO.

Z aktorem i prezenterem TVP skontaktowali się dziennikarze WP, by potwierdzić tę informację. Jakimowicz miał odpowiedzieć dość przewrotnie: "Pani mi bardzo ładną rzodkiewkę sprzedała wczoraj w sklepie, sama mi ją wybierała, a wybrała ją dlatego, że ja pracuję w TVP. To wszystko co mam do powiedzenia". Nie zdementował jednak informacji o zatrudnieniu żony w NBP.

W rozmowie z "Faktem" podał z kolei: "Patrząc na to, co ostatnio o mnie piszą i jak się mną interesują, mam wrażenie, że jestem czwartą osobą w państwie. Pierwszy jest prezes Kaczyński, drugi pan Antoni Macierewicz, potem pani Krystyna Pawłowicz, a czwarty Jakimowicz. Takie zainteresowanie budzi moje życie".

Jarosław Jakimowicz współpracuje z TVP Info, gdzie od wakacji 2020 prowadzi razem z Magdaleną Ogórek program "W kontrze". Pojawia się też w innych programach, m.in. w "Jedziemy" Michała Rachonia.