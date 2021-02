Straciła węch i smak, a jest szefową kuchni. "Czuję się kulinarną sierotą smakową"

Zobacz wideo

- Pamiętam dokładnie. To był poniedziałek. Wróciłam do domu i mój mąż oznajmił, że ma gorączkę. Ja miewałam zawroty głowy parę godzin wcześniej. Połączyliśmy ze sobą fakty. Zostaliśmy przetestowani, okazało się, że mamy COVID-19 - wspominała na antenie TOK FM Agata Grzybowska.

REKLAMA

Kiedy usłyszała diagnozę, zaniepokoiła się bardzo. - Pomyślałam sobie, co ja zrobię, jeśli stracę ten węch i smak? Przecież kuchnia to moja miłość, moja ogromna pasja. I całe moje życie. Przecież, ja się nie zamknę przed komputerem. Nie będę robić tabelek, nie zajmę się inną branżą. A z drugiej strony, jak bez węchu i smaku mam być kucharzem? - mówiła.

Jak dodała, przepłakała całą noc. Po pierwsze, ze strachu o swoją dwuletnią córkę, która także miała koronawirusa. A po drugie - właśnie w obawie o swoją zawodową przyszłość i życie kulinarne.

Czytasz? Zacznij SŁUCHAĆ! Teraz możesz zrobić to za 1 zł

Przypomnijmy, utrata węchu i smaku to - obok wysokiej temperatury i duszności - jeden z najczęstszych objawów COVID-19, choć też nie zdarza się u wszystkich i w różnym stopniu "wraca". Niektórzy nie mają tych zmysłów przez kilka dni, inni nawet przez kilka miesięcy.

Agata Grzybowska smak i węch straciła bardzo szybko. Jak wspominała w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem, "kawa była jak woda", a herbata - nawet posłodzona trzema łyżeczkami cukru - nie smakowała niczym.

- Pamiętam, że pewnego dnia ugotowałam pomidorówkę. Pomyślałam: ja nic nie czuję, mąż też, ale przynajmniej córka poczuje. Kiedy spróbowała, skrzywiła się i rzuciła łyżką, więc pewnie było przesolone - opowiadała.

Jak dodała, w kuchni "wszystko robiła na czuja" i niestety przekonała się, że "nie da się tak".

"Czuję się jak bez prawej ręki"

Po kilku tygodniach sytuacja niestety nie wróciła do normy. Szefowa kuchni kwarantannę zakończyła pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Po ponad miesiącu odzyskała wprawdzie węch i smak, ale w znacznie ograniczonym zakresie. Sama oceniła to na "25 procent tego, co było wcześniej".

Dopytywana, jak w tak razie wygląda jej powrót do pracy i prowadzenie kuchni, odparła, że w bardzo dużym stopniu opierała się i opiera nadal na swoich współpracowniczkach, z którymi pracuje od lat i które doskonale znają jej smaki. - Gdybym chciała gotować sama, to nie byłabym pewna, jak to by wyszło - przyznała.

Rozmówczyni Przemysława Iwańczyka oczywiście ma nadzieję, że sytuacja wróci do normy i niebawem w pełni odzyska smak i węch. - Na razie czuję się kulinarną sierotą smakową. Jak nigdy nie używałam soli i zastępowałam ją różnymi smakami, tak teraz sól to podstawowa przyprawa. Chodzi o to, żeby ten smak był wyrazisty - powiedziała.

Na koniec przyznała, że żałuje, że przed zachorowaniem nie pilnowała się bardziej. - Może mogłabym uniknąć tej choroby. Nie zdawałam sobie sprawy z konsekwencji. Czuję się jak bez prawej ręki, ale mam nadzieje, że to kiedyś minie - powiedziała szefowa kuchni i właścicielka firmy cateringowej.