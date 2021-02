Tłusty czwartek 2021. Kiedy wypada "święto pączków"?

Zobacz wideo

Tłusty czwartek w 2021 roku przypada już 11 lutego, czyli w ostatni czwartek przed Środą Popielcową, która w Kościele katolickim rozpoczyna okres Wielkiego Postu przed Wielkanocą. Dlatego tłusty czwartek co roku wypada innego dnia, bo wszystko zależy od terminu Wielkanocy.

Tłusty Czwartek 2021 tuż-tuż

Podczas tłustego czwartku objadamy się pączkami oraz faworkami, które nazywane są też chrustem lub chruścikiem. Według wyliczeń fachowców Polacy są w stanie tego dnia pochłonąć nawet 100 mln sztuk pączków. - To jest właściwie bardzo radosne święto, kiedy bez żadnych swarów, kłótni, podziałów wszyscy jedzą (pączki - red.). To jest jedyne święto, kiedy całość świętowania polega wyłącznie na jedzeniu. I zawsze tak było - mówiła w TOK FM Barbara Adamczewska, autorka licznych książek kulinarnych.

Tłusty czwartek 2021 – tradycja

Tradycja "tłustego czwartku" znana jest od dawna. Rzymianie nazywali go po prostu tłustym dniem. Było to symboliczne zakończenie zimy i przyjście wiosny. Pączki musiały być wyjątkowo tłuste - była to ostatnia okazja, aby skosztować takich dań przed nadchodzącym postem. Pierwotnie jedzono pączki mięsne, ze skwarkami. Od XVII wieku zaczęto jeść pączki w wersji słodkiej, które w środku miały migdał lub orzech. Kto go znalazł - mógł wziąć to za dobrą wróżbę.

