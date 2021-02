Gwałtowny atak zimy. Alert RCB: Możliwe przerwy w dostawie prądu

Zobacz wideo

W północnej i centralnej części kraju spodziewany jest silny mróz; najmroźniej będzie na północnym wschodzie - tam temperatury mogą spaść do -23 st. C. Z kolei na południowym wschodzie może spaść do 40 cm śniegu - ostrzegł Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW prognozuje, że w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, a także w części województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego pojawi się silny mróz.

REKLAMA

Dla powyższych terenów Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Najzimniej będzie w północno-wschodniej części kraju, gdzie nocą z soboty na niedzielę temperatura minimalna może spaść do -23 st. C. Natomiast w dzień, temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C do -9 st. C.

Natomiast w województwach dolnośląskim, opolskim i w części województwa mazowieckiego IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, które zaczną się już w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę nad ranem.

W województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim wydano z kolei alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i alerty pierwszego stopnia przed zawiejami oraz zamieciami śnieżnymi, a w południowej części województwa podkarpackiego i we wschodniej części małopolskiego alerty drugiego stopnia przed opadami marznącymi.

W północnej części województwa podkarpackiego oraz w południowej części Lubelszczyzny wydano zaś alerty trzeciego i najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Od niedzielnego do poniedziałkowego poranka może tam spaść do 40 cm śniegu.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert w części powiatów woj. lubelskiego i podkarpackiego, w którym ostrzegło m.in. przed intensywnymi opadami śniegu i bardzo trudnymi warunkami na drogach.

"Alert RCB został uruchomiony w części powiatów woj. lubelskiego i podkarpackiego. Uwaga! Jutro (7.02) intensywne opady śniegu. Bardzo trudne warunki na drogach. Zadzwoń - tel. 112, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który zamieszczono w sobotę na Twitterze.

Wcześniej wiceszef RCB Grzegorz Świszcz napisał: "od niedzieli intensywnie sypnie śniegiem. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu do 40 cm/24h, w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, części mazowieckiego i wielkopolskiego 30 cm/24h, a w woj. lubuskim i łódzkim 15 cm/24h. Może dojść do awarii energetycznych".