Śnieg, mróz, zawieje i gołoledź. Fatalne warunki nie tylko na drogach

"Strefa opadów śniegu utrzymuje się nad województwami południowym, a także częściowo w centrum i na wschodzie kraju. Miejscami są to opady o natężeniu umiarkowanym (aktualnie we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Kielcach, Lublinie-Radawcu, Rzeszowie-Jasionce), a na stacji w Opolu nawet silnym i tam w okresie od 22:00 do 01:00 spadło najwięcej śniegu - 3 cm - donosi IMGW.

W dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań czy Wrocław, w porannym szczycie kierowcy utknęli w korkach. Meteorolodzy zapowiadają, że najsilniejsze opady śniegu prognozowane są w okolicach godzin południowych.

Prognoza pogody 8 lutego. Śnieg nie ustąpi

W najbliższym czasie strefa opadów śniegu powoli przemieszczać się będzie na północ. - Prognozowany jest również wzrost natężenia opadów, a przez to też tempo przyrostu pokrywy śnieżnej. Opady śniegu miejscami (zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Ziemię Świętokrzyską i pogranicze Lubelszczyzny i Podkarpacia) będą o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodując przyrost pokrywy śnieżnej o około 5-8 cm w ciągu 3 godz. - informują służby.

"Na południu województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, od wielu godzin utrzymują się opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Opady te również okresami mają umiarkowane natężenie. Strefa opadów marznących stopniowo będzie się przemieszczać na północ - zagrożone nimi będzie pozostałą część woj. małopolskiego, podkarpackiego, a także częściowo śląskiego. Opadom nadal będzie towarzyszył porywisty wiatr, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne" - ostrzega instytut.

Trudne warunki na drogach

Błoto pośniegowe - a co za tym idzie ślisko na drogach - jest w województwach: podkarpackim, lubelskim z wyjątkiem rejonów północno-wschodnich, śląskim z wyjątkiem centralnej części, opolskim, dolnośląskim, małopolskim w północnej oraz południowo-wschodniej części, lubuskim w południowej części, świętokrzyskim w północnej części, wielkopolskim w południowej części, łódzkim w południowej części.

GDDKiA ostrzegła kierowców przed trudnymi warunkami szczególnie na drogach: S8 odc. Piotrków Trybunalski - granica województwa. Podobnie sytuacja jest na południowo-wschodnim Mazowszu na: dk 7 odc. Sękocin Las - Stare Żdzary, dk 50 odc. Sobiekursk - Mszczonów: odc. Łochów - Grębiszew, dk 62 odc. Łochów - Węgrów, dk 48 odc. Odrzywół - granica wschodnia województwa.

Śnieg z deszczem utrudnia jazdę kierowcom na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W tych dwóch regionach należy spodziewać się również mżawki i deszczu.

Szklane góry

Padający od kilku godzin marznący deszcz i mżawka sprawiają, że w poniedziałek rano w Bieszczadach i Beskidzie Niskim leży ok. 5- centymetrowa warstwa lodu. - Mamy szklane góry. Żeby poruszać się w górach konieczne są raki - powiedział PAP ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa. Dodał, że "pod ciężarem lodu mogą także łamać się gałęzie drzew". Bieszczadzki Park Narodowy po konsultacji z GOPR do odwołania zamknął szlaki na terenie BPN.

W Bieszczadach jest bezwietrznie lub wieje słaby wiatr. Termometry pokazują od trzech do sześciu stopni mrozu. Powyżej górnej granicy lasu widać w promieniu 30-50 metrów. W bieszczadzkich dolinach, m.in. w Cisnej i Ustrzykach Górnych, widoczność przekracza jeden kilometr. W górnych partiach Bieszczad obowiązuje pierwszy - w pięciostopniowej, rosnącej skali - stopień zagrożenia lawinowego; występuje przede wszystkim na północnych stokach.

Ślisko jest też w Tatrach. Wyjścia w góry lepiej odłożyć na inny dzień.