Silny mróz, zamiecie śnieżne i marznące opady. Synoptycy ostrzegają, że zima nie odpuści

W województwie lubelskim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Według prognoz może spaść w tym regionie od 30 cm do 40 cm białego puchu. Dodatkowo w lubelskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące zawiei śnieżnych. Zawieje spowodowane są przez wschodni i północno-wschodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, oraz opady śniegu.

Również w tych regionach IMGW ostrzega przed opadami marznącymi. W niektórych miejscach synoptycy prognozują wystąpienie słabych i umiarkowanych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

Intensywnie może również padać w województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim, gdzie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia IMGW. W tych regionach synoptycy prognozują wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm. W tych regionach należy się spodziewać zamieci śnieżnych.

Z kolei w większej części kraju na północy i w środkowej Polsce obowiązują alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i ostrzeżenia o zamieciach śnieżnych. W tych regionach synoptycy przewidują wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W niektórych miejscach może spaść od 10 do 14 cm śniegu. Jak zaznaczają synoptycy z IMGW, strefa opadów będzie przemieszczać się z południa na północ regionu.

IMGW ostrzega dodatkowo przed silnym mrozem, który może wystąpić na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim, gdzie temperatura w nocy może spaść do -16 st. Celsjusza, z kolei w dzień słupki rtęci mogą pokazać około -9 st. C.