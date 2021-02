Tomasz Komenda otrzyma rekordowe zadośćuczynienie. Mecenas Ćwiąkalski: Prokuratura zachowała się bardzo uczciwie

Zobacz wideo

12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania - tyle sąd przyznał Tomaszowi Komendzie za niesłusznie spędzone w więzieniu 18 lat. Choć Komenda, razem ze swoim adwokatem, byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ćwiąkalskim, wnosił o ponad 18 mln., czyli po milion za każdy rok spędzony w więzieniu, to i tak zasądzona kwota jest najwyższa w historii. Komenda po rozprawie mówił, że "żadne pieniądze nie wynagrodzą 18 lat" spędzonych za kratami.

REKLAMA

Zbigniew Ćwiąkalski na antenie TOK FM przyznał, że taką decyzję sądu Tomasz Komenda przyjął, przede wszystkim, z ulgą. - On marzy o tym, żeby wszystkie sprawy związane z jego długoletnim pobytem w więzieniu się zakończyły - stwierdził adwokat. - Cały czas toczy się sprawa w Łodzi w Prokuraturze Okręgowej, która dotyczy ewentualnej odpowiedzialności osób winnych tego, że on znalazł się w więzieniu - przypominał.

Adwokat Tomasza Komendy zaznaczył również, że choć kwota zadośćuczynienia jest niższa, niż wnioskowana, to nie podjęli jeszcze decyzji, czy będą składać odwołanie. Taką decyzję podejmą, kiedy otrzymają uzasadnienie wyroku. - Muszę przyznać, że w tej sprawie bardzo uczciwie zachowała się prokuratura, dlatego że pani prokurator poparła nasz wniosek co do odszkodowania, natomiast do uznania sądu pozostawiła kwotę zadośćuczynienia - podkreślił Ćwiąkalski. Zaznaczył też, że kwota jest ponad dwa razy wyższa niż poprzednie, najwyższe zadośćuczynienie.

Wyjaśnił również, na czym polega różnica pomiędzy odszkodowaniem i zadośćuczynieniem. - Odszkodowanie to jest kwota przyznana za utracone zarobki, bo wiadomo, że gdyby Tomasz Komenda nie przebywał w więzieniu, to by pracował i zarabiał. Myśmy to wyliczyli na podstawie średniej krajowej, rewaloryzowanej odpowiednio - tłumaczył adwokat. - Natomiast kwota zadośćuczynienia jest znacznie trudniejsza do wyliczenia, bo tutaj nie ma sztywnych mierników. To jest za krzywdę, można powiedzieć. Za to, co wycierpiał przez te 18 lat pobytu w więzieniu - objaśniał.

"Dzisiaj skończył się mój koszmar"

Sam Tomasz Komenda, w rozmowie z dziennikarzami po wyjściu z sali sądowej, przyznał, że jeszcze nie wie, czy będzie się odwoływał od wyroku..] - To zależy od rozmowy z moimi adwokatami - poinformował. Podkreślał jednak, że "żadne pieniądze nie wynagrodzą 18 lat" spędzonych niesłusznie za kratami. - Dzisiaj skończył się mój koszmar - powiedział, nie kryjąc emocji i wzruszenia.

Dopytywany o plany na następne tygodnie i miesiące przyznał, że jeszcze ich nie ma. - Teraz skieruję się do swojego syna, który czeka na swojego tatę, który jest szczęśliwy - mówił dziennikarzom. - Chcę tylko powiedzieć, że ci ludzie, którzy mnie zamknęli, nie mają serca. A dzisiaj zostało w końcu zakończone to, co nigdy nie powinno mieć miejsca - dodał.

Przypomnijmy, że Tomasz Komenda został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za brutalne zabójstwo 15-letniej dziewczyny. Do zbrodni doszło w noc sylwestrową w Miłoszycach w 1996 roku. Po blisko 18 latach w więzieniu, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Sąd Najwyższy uniewinnił Komendę.