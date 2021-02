Nieoficjalnie: Tadeusz Ferenc zrezygnuje ze stanowiska. Rządził Rzeszowem ponad 18 lat

Zobacz wideo

Jak poinformował portal Nowiny24.pl, powodem ma być stan zdrowia, który pogorszył się w wyniku przejścia COVID-19.

REKLAMA

W południe biuro prasowe rzeszowskiego ratusza poinformowało, że w środę odbędzie się zdalna konferencja prasowa prezydenta miasta. Ferenc - jak powiedział Artur Gernand z biura prasowego - do końca miesiąca przebywa na urlopie.

Tadeusz Ferenc. Prezydent od ponad 18 lat

Tadeusz Ferenc to ciekawa postać. Nie tylko ze względu na silną pozycję i bardzo zaawansowany wiek. To polityk, który bez problemów odnalazł się w wolnej Polsce, a przeszłość z czasów PRL-u wcale mu nie szkodziła.

Obecny prezydent Rzeszowa wstąpił do PZPR w 1964 roku. Kiedy partię rozwiązano, szybko zapisał się do SdRP, a w 1999 roku do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego członkiem był do 2019 roku. Przynależność do partii komunistycznej i jej następczyń wcale nie przeszkadzała mieszkańcom Rzeszowa, stolicy Podkarpacia, które słynie z konserwatyzmu.

80-letni Ferenc jest prezydentem tego miasta od 2002 roku - przychodząc do urzędu zrezygnował z mandatu posła, który sprawował z ramienia wspomnianego SLD.

W 2006 roku został ponownie wybrany na prezydenta stolicy Podkarpacia, otrzymując prawie 77 proc. wszystkich głosów. W 2010 ponownie wygrał wybory w pierwszej turze, zdobywając ponad 53 proc. głosów.

W 2014 po raz czwarty wybrano go na urząd prezydenta Rzeszowa z poparciem około 66 proc. głosów. W ostatnich wyborach samorządowych - w 2018 roku - zdobył 64 proc.

W 2019 roku Ferenc zrezygnował z członkostwa w SLD, a przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku poparł Władysława Kosiniaka-Kamysza.