Prezydent Rzeszowa zaproponował swojego następcę. To obecny wiceminister sprawiedliwości

"Ponad 18 lat temu z Państwa woli zostałem prezydentem Rzeszowa. Był to dla mnie wspaniały czas. To co udało się zrobić, jak przez ten czas zmieniło się miasto, to przede wszystkim Państwa zasługa" - napisał Tadeusz Ferenc. Jak zaznaczył, bez zaangażowania mieszkańców, ich pomysłów i dbałości o miasto "niewiele udałoby się nam osiągnąć". "Zawsze powtarzałem i nadal będą to czynił, że Rzeszów jest bogaty - bogaty w mądrość jego mieszkańców" - podkreślił.

Podziękował także swoim współpracownikom, którzy, jak zauważył, "przez te wszystkie lata pracowali na rzecz miasta". Napisał o swoim przekonaniu, że "miastem kierować będą ludzie mądrzy, uczciwi i otwarci na problemy mieszkańców". "Taką osobą jest Pan Minister Marcin Warchoł, który gwarantuje dalszy rozwój miasta" - stwierdził w oświadczeniu Ferenc.

81-letni Ferenc był prezydentem Rzeszowa od 2002 roku. Czterokrotnie, poza wyborami w 2002 roku, wygrywał w pierwszej turze. Z wykształcenia jest ekonomistą.

Ma bogatą przeszłość polityczną. Od połowy lat 60. XX wieku do rozwiązania był członkiem PZPR. Później wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z członkostwa w SLD zrezygnował w 2019 roku. W latach 1994-2001 sprawował mandat radego Rzeszowa. Trzykrotnie bezskutecznie zabiegał o miejsce w Senacie. W 2001 r. z listy SLD-UP dostał się do Sejmu. Posłem był niewiele ponad rok.

Marcin Warchoł, który jest posłem Prawa i Sprawiedliwości z okręgu rzeszowskiego, powiedział, że chce być bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział także rezygnacje z członkostwa w Solidarnej Polsce.