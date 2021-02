"Wolne media! TVP szczuje i łże". Protest przed siedzibą telewizji publicznej

Zobacz wideo

W środę wieczorem przed siedzibą TVP na placu Powstańców Warszawy zebrało się około 150 osób. Zdecydowanie więcej było policjantów. Uczestnicy manifestacji mieli ze sobą biało-czerwone oraz tęczowe flagi, transparenty z hasłami wymierzonymi w państwową telewizję: "TVP szczuje i łże", "telewizja w służbie partii".

Manifestacja była krótka - trwała około 30 minut, ale dosadna. W pewnym momencie ktoś puścił z głośnika czołówkę Dziennika Telewizyjnego PRL. – Jesteśmy tu dzisiaj dla wolnych mediów, ale przestańcie zapraszać kłamców z PiS-u. Wypowiedzcie im posłuszeństwo. Oddawanie im pola nie pomogło. Idą po was. Przestańcie liczyć na to, że będzie łagodnie, że ktoś się uchowa. Przestańcie szerzyć propagandę. Zostawcie to TVP – przemawiała Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet.

Media bez wyboru

10 lutego 2021 roku przejdzie do historii Polski. Czarne plansze na ekranach telewizorów, stronach portali internetowych, stacje radiowe, w których zamiast audycji, słychać było ciszę - tak wyglądał środowy strajk mediów przeciwko nowemu rządowemu podatkowi od reklam. Przez cały dzień Polacy mogli zobaczyć, jak wyglądałaby rzeczywistość kreowana tylko i wyłącznie przez media sprzyjające polityce PiS.

Właściciele gazet, portali internetowych, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych przez całą środę informowali jedynie o planach rządu PiS, które mogą doprowadzić do upadku niezależnych mediów w Polsce.