Zaszczepi się ponad połowa uprawnionych nauczycieli. Broniarz: Byłoby więcej, gdyby nie niefortunna wypowiedź ministra

Zobacz wideo

W piątek rozpoczęły się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie, czyli nauczyciele przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, a także pracownicy żłobków. Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek oceniała, że akcja rejestracji na szczepienia zakończyła się sukcesem, ponieważ zapisało się 268 tys. nauczycieli, czyli ok. 65 proc. uprawnionych.

REKLAMA

- Zapewne byłoby więcej, gdyby ta niefortunna wypowiedź pana ministra Dworczyka nie miała miejsca - mówił w TOK FM szef ZNP Sławomir Broniarz. - Ta, w której pan minister był uprzejmy zauważyć, że szczepionka AstraZeneca ma takie parametry, które nie nadają się do zastosowania u osób starszych, przewlekle chorych. I wobec tego damy tę szczepionkę nauczycielom - precyzował.

Szef KPRM Michał Dworczyk na początku lutego przekazał, że na podstawie rekomendacji Rady Medycznej podjęta została decyzja, że szczepionka firmy AstraZeneca będzie wykorzystywana dla osób między 18 a 60 rokiem życia i w konsekwencji Rada zarekomendowała też rozpoczęcie szczepienia nauczycieli. Dziś z kolei poinformował, że jednak ta szczepionka może być stosowana u osób od 18. do 65. roku życia i że wszyscy nauczyciele w tym wieku mogą się nią szczepić.

Broniarz zauważał, że wywołało to bardzo emocjonalną reakcję wśród nauczycieli, cytował rozmowy z niektórymi, którzy mówili, że czuli się jakby ktoś "dał im w pysk". Wypowiedź Dworczyka ocenił jako "nieprzemyślaną", podkreślił jednak, że związek nie podważa wiedzy medycznej. - Nie polemizujemy z lekarzami, nie polemizujemy ze Światową Organizacją Zdrowia, tylko próbujemy przedstawić argumenty, dla których część nauczycieli mówi, że nie skorzysta - wyjaśniał.

Zaznaczał również, że ZNP popiera akcję masowego i powszechnego szczepienia nauczycieli i całego personelu szkół jako warunku powrotu do pracy stacjonarnej. - Co do tego nie ma cienia wątpliwości, że związek nie był i nie jest przeciwnikiem szczepionek - zaznaczał Broniarz.

Pierwsi nauczyciele zostaną zaszczepieni przeciwko COVID-19

Nauczyciele i pracownicy żłobków będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że na najbliższe trzy dni szpitale węzłowe i punkty szczepień, w których będą szczepieni nauczyciele, zamówiły z Agencji Rezerw Materiałowych ponad 60 tys. dawek szczepionki. Dodał, że każdy ze szpitali i punktów sam organizuje kalendarz szczepień w porozumieniu z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

- Mamy nadzieję, że akcja szczepienia nauczycieli rozpocznie się w sposób płynny (...) bez większych komplikacji. Oczywiście, jak na początku każdego procesu trzeba się spodziewać, trzeba założyć, że będą pewne zgrzyty, mogą być jakieś nieporozumienia, ale je na bieżąco będziemy wyjaśniać - zapewnił Dworczyk.

Rejestracja nauczycieli chcących zaszczepić się ruszyła w poniedziałek. Chętnych zgłaszali dyrektorzy szkół, przedszkoli lub placówek oświatowych za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej przez formularz zgłoszeniowy. W formularzu, który zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczał imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce oraz dopisywał pracowników niebędących nauczycielami, uprawnionych do zaszczepienia.

Wkrótce rejestracja kolejnych grup nauczycieli

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że "w związku z tak sprawnym przebiegiem rejestracji nauczycieli do szczepień" w poniedziałek rozpocznie się rejestracja pozostałych nauczycieli, którzy nie byli w pierwszej grupie, w tym również nauczycieli akademickich. Doprecyzował, że chodzi o wszystkich chętnych nauczycieli poniżej 60 roku życia (12 lutego z kolei Michał Dworczyk poinformował, że wszystkich do 65 roku życia).

Poinformował, że dla nauczycieli akademickich będzie oddzielny system rejestracji. Wyjaśnił, że będzie on analogiczny do tego, który był wcześniej dla nauczycieli. Podał, że informacja na ten temat zostanie przekazana rektorom. Czarnek zaapelował też do tych nauczycieli, którzy nie zgłosili się w tym tygodniu, choć byli grupie uprawionych do szczepienia w pierwszej kolejności, by zrobili to w przyszłym tygodniu.

Starsi nauczyciele będą szczepieni preparatem Pfizera

Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy 1C, czyli m.in. nauczycieli poniżej 60 lat, preparatem firmy AstraZeneca. Starsi nauczyciele będą szczepieni, w późniejszym terminie, preparatami Pfizer/BioNTech oraz firmy Moderna. Jak wynika z charakterystyki szczepionki AstraZeneca, podaje się ją osobom dorosłym w wieku 18 lat i starszym. Zaznaczono jednak, że "obecnie istnieją ograniczone dane o skuteczności szczepionki AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych".

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że żeby wykonać szczepienia nauczycieli powyżej 60. roku życia, są dwie alternatywy: albo odebranie szczepień tym osobom w wieku 70 plus, które już są zapisane, albo pojawienie się nowych dostaw. Jednocześnie podkreślił, że pierwszy scenariusz jest absolutnie nieakceptowalny. - Drugi scenariusz, jeżeli się ziści i pojawią się dodatkowe dostawy, wtedy na pewno w pierwszej kolejności będziemy traktowali nauczycieli powyżej 60. roku życia, ale szczepionką, która jest dla nich przeznaczona - dodał.

W czwartek Machałek pytana, ilu jest nauczycieli w wieku powyżej 60 lat, poinformowała, że to około 60 tys. osób, w tym 11 tys. powyżej 65 roku życia.

Szef KPRM wskazał, że WHO wydało rekomendacje o tym, żeby szczepić również osoby powyżej 65. roku życia. - Pojawiają się kolejne wyniki badań nad tą szczepionką prowadzonych m.in. w Stanach Zjednoczonych. Te wszystkie procesy uważnie monitorujemy i Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim, wiem od profesora Horbana, który jej przewodniczy, będzie zajmowała się tą sprawą w najbliższych dniach - poinformował Dworczyk. - Tutaj mogą być ewentualnie wprowadzone pewne zmiany, ale na razie trzymamy się aktualnych wytycznych - dodał.