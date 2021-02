Szczepienia nauczycieli. Ruszają zapisy dla kolejnych grup pedagogów

Zobacz wideo

Start rejestracji zaplanowano na godz. 8.00. Będą dwa oddzielne systemy rejestracji: dla nauczycieli uczących w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych za pomocą Systemu Informacji Oświatowej, dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach za pośrednictwem systemu POL-on.

Szczepienia nauczycieli. Kto się może zgłosić?

W ubiegłym tygodniu (od poniedziałku do środy) rejestrować na szczepienia przeciw COVID-19 mogła się pierwsza grypa nauczycieli - ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek.

Nie dotyczyło to nauczycieli w wieku powyżej 60 lat, gdyż zgodnie z ówczesnymi zaleceniami Rady Medycznej przy premierze szczepionką AstryZeneki mogły być szczepione w Polsce tylko osoby poniżej 60. roku życia. Jednak w piątek rano szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że zgodnie z nową decyzją Rady Medycznej szczepionka AstraZeneca może być stosowana u osób od 18 do 65 lat.

Dlatego w rejestracji na szczepienia, która rozpoczyna się w poniedziałek będą mogli wziąć udział także nauczyciele starsi. Będą mogli się zgłosić także wszyscy pozostali nauczyciele, którzy nie znaleźli się w pierwszej grupie nauczycieli, gdyż pracują obecnie z uczniami zdalnie, a także ci nauczyciele, którzy choć byli w pierwszej grupie, nie zgłosili dotąd chęci szczepienia.

Jak podało Ministerstwo Edukacji i Nauki w ubiegłym tygodniu zarejestrowanych do szczepienia zostało 268 tys. nauczycieli, czyli 65 proc. uprawnionych w pierwszej grupie.

Szczepienia nauczycieli. Jak się zgłosić?

Nauczyciel, który chce zostać zaszczepiony, powinien zgłosić to do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony. Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, ma zgłosić chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie.

Następnie dyrektorzy zgłaszają chętnych nauczycieli za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej przez formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz z listą zgłoszonych do szczepienia jest przekazywany drogą elektroniczną do MEiN, skąd przekazywany jest dalej do właściwego szpitala węzłowego lub punktu szczepień (nazwa szpitala i jego adres każda szkoła miała widoczny w formularzu; tak samo w przypadku punktu). W momencie dostarczenia szczepionki, szpital lub punkt przypisany szkole ma informować dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

W poniedziałek rusza też rejestracja na szczepienia nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Rejestrować będzie można osoby w wieku do 65 lat. Tu za zbieranie zgłoszeń odpowiadają rektorzy uczelni, którzy będą też wybierać miejsca szczepień według listy punktów, która zostanie przekazana im przez resort edukacji i nauki.

Nauczyciel akademicki, który pracuje na więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni.

Szczepienia nauczycieli akademickich. Zgłoszenia przez System POL-on

Uczelnia zbiera od uprawnionych pracowników deklaracje udziału w szczepieniach - jest to krok, który uczelnia organizuje i przeprowadza we własnym zakresie. Do zgłoszenia pracowników uczelni na szczepienie niezbędny będzie System POL-on (System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym).

Uczelnia w systemie POL-on przygotowuje listę pracowników zainteresowanych udziałem w szczepieniach wraz z wymaganymi danymi. System przekazuje listę zgłoszonych pracowników do NFZ. NFZ przekazuje odpowiednio posegregowane listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień. Punkty kontaktują się z zainteresowanymi pracownikami uczelni lub z koordynatorami szczepień na uczelni w celu ustalenia terminu zastrzyków.

Szczegółową instrukcję zgłaszania nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach opublikowało MEiN na swojej stronie internetowej.