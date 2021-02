Wzrost poziomu Bałtyku zagraża wybrzeżu. "Musimy się zastanowić, których kawałków bronić"

Zobacz wideo

W ciągu 30 lat wzrośnie liczba wezbrań na Bałtyku, a za 100 lat historyczne centrum Gdańska może znaleźć się pod wodą - alarmuje Interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN. Jak wyjaśniał w programie "TOK360" profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący wspomnianego zespołu, ten temat jak najszybciej powinien trafić do opinii publicznej.

- Poziom morza Bałtyckiego podnosi się coraz szybciej i ten proces będzie się intensyfikował. Nie myślimy o tym na co dzień, a powinniśmy, bo musimy się do tego jakoś przygotować - przestrzegał prof. Malinowski.

Poziom morza podnosi się, bo - jak tłumaczył fizyk - ocieplamy klimat, atmosferę i rośnie objętość wody, a "lądolody topnieją w dramatycznym tempie". - Woda w morzu przybiera bardzo szybko. Konsekwencje mogą nas dotknąć w w perspektywie kilkudziesięciu lat - podkreślał gość TOK FM. Każde działanie, które służy redukcji emisji, sprzyja temu, żebyśmy byli mniej zagrożeni.

Profesor ostrzegał, że zdarzenia takie jak zalewanie wybrzeża, które zdarzały się raz na sto lat, już niedługo będą zdarzały się raz do roku. - Czyli takich sytuacji, jak prawie przerwany półwysep Helski kilkanaście lat temu, możemy doświadczyć znowu. Hel jako wyspa i zalane Żuławy? To może się wydarzyć już w czasie życia następnego pokolenia - dodawał profesor Malinowski.

Z kolei najstarsza część Gdańska jest, według niego, "bardzo zagrożona staniem się polską Wenecją". - Wyobraźmy sobie Długi Targ z Neptunem po środku w wodzie po kolana - mówił ekspert.

Jak tłumaczył w rozmowie z Adamem Ozgą, nawet jeśli spowolnimy globalne ocieplenie, to spowolnimy tylko tempo przyrostu poziomu wód w morzach. - Pewne rzeczy są nie do obrony i musimy o tym mówić. Należy się zastanowić, czego bronić i jakim nakładem sił oraz środków to robić. Powinniśmy zastanowić się, których kawałków wybrzeża warto bronić - apelował ekspert i dodał, że ta kwestia powinna już być brana pod uwagę przy wszystkich inwestycjach na wybrzeżu.