Burmistrz Nidzicy zamyka gminne szkoły i przedszkola. "Najwyższy wskaźnik zachorowań w Polsce"

Do końca przyszłego tygodnia wszyscy uczniowie z gminnych szkół w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) będą uczyć się zdalnie. Jak poinformował burmistrz, wskaźnik zachorowań w gminie jest "najwyższy w Polsce", dlatego wspólnie z dyrekcją sanepidu oraz dyrektorami gminnych szkół i przedszkoli, podjął decyzję o tymczasowym zamknięciu placówek oświatowych. W piątek wykryto w Nidzicy 50 nowych zakażeń, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców daje współczynnik 15,27. W Warszawie współczynnik ten to nieco ponad 3, a w Katowicach 1,75.

- Sytuacja w powiecie Nidzickim jest poważna, wysoka liczba zachorowań utrzymuje się od kilku dni - powiedział w rozmowie z PAP warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Dodał, że sytuacja epidemiczna pogarsza się także w powiatach bartoszyckim i kętrzyńskim.

Na kwarantannie jest m.in. starosta nidzicki Marcin Paliński, który zaapelował do mieszkańców w mediach społecznościowych. "Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia przedstawianymi w codziennych raportach Powiat Nidzicki posiada bardzo duży wskaźnik zachorowań, co powoduje, że sytuacja robi się coraz bardziej poważna" - napisał starosta. "Z tego względu apeluję do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności podczas swoich codziennych obowiązków" - zwrócił do mieszkańców.

Rekordy zakażeń koronawirusem na Warmii i Mazurach

Dotychczas województwo warmińsko-mazurskie było jednym z tych, gdzie odnotowywano najniższe liczby zakażeń. To jednak zmieniło się w ostatnich dniach diametralnie, bo w codziennych raportach Ministerstwa Zdrowia województwo to jest na samej górze. W piątek odnotowano tam 722 zachorowania, a 5 osób zmarło. Średni współczynnik zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców w regionie wynosi 5,15 i, w porównaniu do pozostałych województw, jest obecnie najwyższy w kraju.

Dwa dni wcześniej, w środę, wykryto 795 nowych zakażeń. Województwo warmińsko-mazurskie było wtedy trzecie w kraju, jeżeli chodzi o dzienną liczbę nowych przypadków. Zaraz za Mazowszem i Śląskiem. - Większość zakażeń to osoby, które z objawami zgłosiły się do lekarzy rodzinnych - mówił wówczas PAP wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko i dodawał, że wiele zakażeń ogniskuje się wokół przedszkoli. Badania przesiewowe wykazały, że 7 proc. nauczycieli wychowania przedszkolnego jest zakażonych koronawirusem.

Trudna sytuacja panuje również w Olsztynie, stolicy województwa, gdzie współczynnik zachorowań na 10 tys. mieszkańców wynosi 12,34. Do środy zakażenia koronawirusem odnotowano w 13 miejskich przedszkolach, z czego dwa zostały całkowicie zamknięte. W jednym przedszkolu na kwarantannę trafiły cztery grupy, w kolejnych po jednej grupie.

Jak podawała w rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa olsztyńskiego ratusza ,w mieście problemy w pracy z powodu zakażeń COVID-19 notuje 9 podstawówek. - Zauważyć trzeba, że 4 szkoły w ogóle zostały zamknięte, w kolejnej zdalnie pracuje aż pięć klas. Pozostałe cztery szkoły mają na kwarantannie po jednej klasie" - informowała.