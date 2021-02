Prezes IPN niewiele ma do powiedzenia na temat sprawy Greniucha. Brefieng trwał ledwie kilkadziesiąt sekund

Zobacz wideo

Prezes Szarek, podczas niezwykle krótkiego wystąpienia, powtórzył de facto to wszystko, co wcześniej opublikowano na internetowej stronie Instytutu Pamięci Narodowej. - W związku z zaistniałą sytuacją i okolicznościami, pełnienie funkcji dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu przez dra Tomasza Greniucha jest niemożliwe. Pan dr Tomasz Greniuch złożył rezygnację. Ta rezygnacja została dzisiaj przyjęta przeze mnie - powiedział.

- Pan dr Greniuch nie pełni funkcji dyrektora IPN we Wrocławiu. Serdecznie państwu dziękuję - dodał i wyszedł. Oczywiście nie zareagował na pytania, które dziennikarze zaczęli wykrzykiwać w jego kierunku.

Kontrowersyjna nominacja

Instytut o tym, że Greniuch będzie pełnił funkcję p.o. dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, Instytut poinformował 9 lutego. Decyzja ta wzbudziła szereg kontrowersji i sprzeciw m.in. ze strony polityków opozycji oraz historyków. Media szybko wypomniały bowiem związki Greniucha z Obozem Narodowo-Radykalnym. Przypomniano też liczne zdjęcia, na którym Greniuch wykonuje gest faszystowskiego pozdrowienia.

W piątek na stronie internetowej IPN ukazało się oświadczenie Greniucha, w którym zapewniał, że "nigdy nie był nazistą", a za "nieodpowiedzialny gest sprzed kilkunastu lat przeprasza i uważa to za błąd".

Oświadczenie Greniucha wywołało równie ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych, co sama jego nominacja. Krytycznie na temat nowego dyrektora zaczęli wypowiadać się także politycy Prawa i Sprawiedliwości. "W IPN nie powinno być miejsca dla ludzi, którzy hajlowali. To oczywiste. Im szybciej ta sprawa zostanie zamknięta dymisją, tym lepiej dla Polski" - stwierdził w mediach społecznościowych na przykład minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

O tym, że "powinna nastąpić zmiana na stanowisku szefa wrocławskiego oddziału IPN" mówił też w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

O tym, że Greniuch odejdzie z IPN Polska Agencja Prasowa nieoficjalnie informowała już w poniedziałek rano.