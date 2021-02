Pięć różnych wariantów koronawirusa zidentyfikowano w laboratorium w Sosnowcu

Zobacz wideo

W badaniu analizie poddano 12 próbek pacjentów pochodzących z woj. śląskiego, zakażonych wirusem SARS-CoV-2. - W tak małej badanej próbie znaleźliśmy aż pięć różnych wariantów koronawirusa. To bardzo duża różnorodność, ale to nie zaskakuje ze względu na to, że populacja woj. śląskiego jest bardzo różnorodna - poinformowała podczas piątkowej konferencji prasowej w Sosnowcu koordynatorka projektu Emilia Morawiec z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum.

REKLAMA

W sumie w sosnowieckim laboratorium ma być przebadanych 1500 próbek, pobranych od pacjentów z COVID-19. W projekcie uczestniczy Śląski Uniwersytet Medyczny, który łączy z Laboratorium Genetycznym Gyncentrum porozumienie o współpracy. Jej celem jest ocena różnorodności występowania wariantów wirusa SARS-CoV 2 w populacji województwa śląskiego.

- Na uczelni będziemy m.in. opracowywać dane oraz przygotowywać publikacje naukowe. Analiza wariantów wirusa występujących w danej populacji pozwoli oszacować drogi ich napływu, określić typ dominujący oraz oszacować tempo rozwoju, co jest istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego i umożliwi wprowadzenie bardziej precyzyjnych programów prewencyjnych - wskazał dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Robert Wojtyczka.

O nowych mutacjach koronawirusa mówi się coraz częściej. To właśnie wysoki udział mutacji brytyjskiej na Warmii i Mazurach miał być jednym z powodów, dla których od soboty w tym właśnie województwie zarządzono lockdown. Minister Adam Niedzielski w środę w TOK FM wskazał, że w jednym z laboratoriów, w około 70 procentach badanych próbek (17 na 25) wykryto właśnie brytyjską odmianę.