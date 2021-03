Pogoda. Środa ostatnim ciepłym dniem. Czeka nas powrót śniegu

Środa będzie ostatnim ciepłym dniem w tym tygodniu. - W wielu miejscach Polski zrobi się bardzo ciepło. Na południowym zachodzie termometry wskażą nawet 15 st. C - przekazał PAP synoptyk IMGW Szymon Ogórek. - Ciepła pogoda utrzyma się jednak jedynie do czwartku, kiedy to na południu będzie jeszcze 11 st. C - dodał.

