Były senator klubu PO Józef Pinior oraz jego asystent Jarosław Wardęga (obaj godzą się na podawanie nazwisk) byli oskarżeni o korupcję. W lutym ubiegłego roku sąd pierwszej instancji skazał ich na 1,5 roku więzienia - bez zawieszenia - za to, że przyjęli łapówki w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dolnośląskiego biznesmena Tomasza G. Korzyść majątkową w kwocie 20 tys. zł mieli im obiecać, a wręczyć 6 tys. zł i 5 tys. zł, kolejni dwaj biznesmeni.

Pieniądze były m.in. wpłacane bezpośrednio na konto Piniora oraz przesyłane pocztą. Innym dowodem w sprawie były nagrania z podsłuchanych rozmów, podczas których oskarżeni domagają się wpłat i przelewów. Oskarżeni twierdzili, że były to pożyczki, a nie łapówki. Natomiast Pinior podkreślał, że jego interwencje w urzędach nie były uzależnione od tych korzyści majątkowych.

Wyrok ws. Piniora. II instancja

W procesie apelacyjnym prokurator żądał surowszej kary, to jest 3,5 roku bezwzględnego więzienia.

Pinior nie przyznał się do winy, podobnie jak i jego były asystent. W mowach końcowych prosili sąd o uniewinnienie lub o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd I instancji.

Sąd w procesie apelacyjnym w środę utrzymał wyrok sądu I instancji, to jest po 1,5 roku więzienia bez zawieszenia dla każdego z oskarżonych. Mają też oni pokryć dodatkowe koszty apelacji - odpowiednio 1,3 tys. zł i 900 zł. Wyrok jest prawomocny. - Charakter tej sprawy w żadnej mierze nie na podtekstu politycznego. Jest to sprawa z kategorii spraw korupcyjnych. To nie ulega wątpliwości. Zarówno sąd pierwszej jak i drugiej instancji stoi na takim stanowisku - brzmiała część ustnego uzasadnienia sądu.

Sąd ocenił, że charakter zgromadzonych dowodów w tej sprawie nie pozostawia wątpliwości, że skazani dopuścili się korupcji. - Nie ma żadnych wątpliwości, że nie dochodziło do zaciągania pożyczek - mówił sędzia.

- To będzie dla mnie fascynujące doświadczenie jako prawnika. Byłem w więzieniu w PRL i z dużym zainteresowaniem sprawdzę w tej chwili standardy więzienia w państwie PiS w stosunku do tych standardów, które powinny obowiązywać w polskim więziennictwie od strony praw człowieka - mówił Onetowi Pinior, już po wydaniu wyroku.

Kim jest Józef Pinior?

Józef Pinior od początku nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów. - Widzę tę sprawę na tle tego, co dzieje się w Polsce, czyli próbie podporządkowania sobie sfery politycznej wymiaru sprawiedliwości przez większość parlamentarną. Sprawę ze mną można było rozwiązać inaczej - mówił w grudniu 2016 roku w TOK FM.

Józef Pinior to jeden z liderów dolnośląskiej Solidarności w latach 80. Zasłynął m.in. tym, że 3 grudnia 1981 roku razem z Piotrem Bednarzem, Stanisławem Huskowskim i Tomaszem Surowcem wypłacił z banku fundusze "Solidarności" (w sumie 80 milionów złotych) i zdeponował je u arcybiskupa Henryka Gulbinowicza.

Po 1989 r. był związany z różnymi formacjami lewicowymi. W latach 1998-1999 był wiceszefem Unii Pracy. W 2004 r. z ramienia Socjaldemokracji Polskiej dostał się do Parlamentu Europejskiego. W 2011 r. jako bezpartyjny kandydat został senatorem, należał do klubu PO. Zarówno w PE, jak i w Senacie angażował się m.in. w wyjaśnianie sprawy więzień CIA w Polsce. W 2015 r. przegrał w wyborach do Senatu.