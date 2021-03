Podkarpackie. 6 osób zginęło, ponad 40 rannych wypadku ukraińskiego autobusu na A4

W wyniku wypadku nie żyje sześć osób, 34 zostały ranne i przewiezione do szpitala, 18 osób trafiło do bursy w Jarosławiu. Pasażerowie to Ukraińcy wracający do kraju z Poznania.

- Trwają oględziny miejsca zdarzenia, m.in. wraku pojazdu. Pracują policyjni eksperci i służby drogowe. Autokar został już przeniesiony na jezdnię – powiedział w sobotę PAP Bartosz Wilk z podkarpackiego zespołu policji.

Dodał, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Ranni w wypadku zostali przewiezieni do szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, szpitala w Rudnej Małej oraz do szpitali powiatowych w Przeworsku i Lubaczowie.