Ponad 1,1 mln zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało - w formie dotacji - na remont dworku Daniela Obajtka w Borówku na Pomorzu - poinformował przed kilkoma dniami portal OKO.press. Początkowo z nieruchomości korzystała Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP", która od resortu kultury miała uzyskać na jej remont 791 tys. zł.

Rok temu jednak szef PKN Orlen podpisał umowę użyczenia dworku z inną organizacją - Fundacją Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane, która ma tam w przyszłości prowadzić działalność rehabilitacyjno-terapeutyczno-sportową. Na remont obiektu, który należy do Daniela Obajtka, organizacja z resortu kultury otrzymała około 360 tys. zł. Prezeską organizacji jest była narciarka-olimpijka Małgorzata Tlałka-Długosz, odznaczona w 2019 roku przez Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

O sprawie w Poranku Radia TOK FM mówiła Jagna Marczułajtis-Walczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej, a w przeszłości znana snowboardzistka.

Przyznała, że zna fundację HANDICAP i ludzi, którzy prowadzą tę organizację. - Zakopane to bardzo mała miejscowość. W światku narciarskim znamy się tu wszyscy. Osobiście nie znam dobrze pani Tlałki, ale znam ją z widzenia i wiem, czym się zajmuje. Na pewno robi dużo dobrego w Zakopanem. Jako jedyna taka fundacja zajmuje się osobami z niepełnosprawnościami, które wymagają innej pomocy niż taki zwykły klub sportowy może zaoferować - opowiadała posłanka.

Dodała, że rodzice osób z niepełnosprawnościami z tego właśnie regionu są zadowoleni z działań fundacji Tlałki i tego, że są one realizowane "w sposób bardzo profesjonalny".

- Natomiast budzi wątpliwości związek jej męża z ojcem Rydzykiem. Ponieważ jej mąż, Piotr Długosz, do czego dotarli dziennikarze, jest głównym projektantem geotermii u ojca Rydzyka. A teraz ten kontrakt od pana Obajtka. Za państwowe pieniądze fundacja z Zakopanego ma remontować dworek nad morzem? To jest grubymi nićmi szyte - dziwiła się rozmówczyni Dominiki Wielowieyskiej.

Prezydent na nartach

Fundacja HANDICAP pojawiła się też przy okazji zawodów w narciarstwie alpejskim, w których w niedzielę wziął udział prezydent Andrzej Duda. Celem tych zawodów była zbiórka pieniędzy na kolejny rok rehabilitacji i integracji przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

- Nie mam wątpliwości, że tu chodzi raczej o to, by pojeździć na nartach, bardziej niż pomagać komukolwiek. Pasja do nart jest piękna, ale chyba nie na ten moment - skomentowała Marczułajtis-Walczak. - Pan prezydent Duda po prostu szuka możliwości wytłumaczenia tego, by w trakcie pandemii sobie poszusować na nartach, a reszta jest tłem. Jeśli realnie chciałby pomagać osobom z niepełnosprawnościami, to ja chętnie się z panem prezydentem spotkam i powiem, co należy zrobić - dodała.

Jak mówiła dalej posłanka, dziś prezydent powinien raczej angażować się w walkę z koronawirusem. - Tymczasem mam w pamięci, jak w ubiegłym tygodniu wracał z urlopu z Wisły. Znajomi do mnie pisali, że stoją w korku. Myśleli, że jedzie karetka, utworzyli korytarz życia, po czym okazało się, że tym korytarzem przejeżdża wracający z nart prezydent Duda - wspominała.

- Ja się cieszę, że jest on świetnym narciarzem. Ja też kocham narty i snowboard, ale nie oczekuję od prezydenta, by był świetnym narciarzem, tylko przede wszystkim tego, by był dobrym prezydentem i bardziej angażował się w sprawy, które są dziś palące - skwitowała posłanka, która ma na koncie m.in. 4. miejsce w IO w Salt Lake City.

Dopytywana o to, jak prezydent mógłby pomóc osobom niepełnosprawnym, Marczułajtis-Walczak mówiła m.in. o realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który mówił o zrównaniu świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jak dodała posłanka, która jest mamą niepełnosprawnego dziecka, osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć także dostęp do bezpłatnych pampersów czy możliwość wyjazdu - raz w roku - na bezpłatny turnus rehabilitacyjny.