"Akcja pod Trybunałem. Dzień Kobiet jest nie tylko 8 marca. A to nie jest Trybunał, to nie są sędziowie, to nie jest prawo, to nie jest kraj dla kobiet. Wszystkich nas nie upilnujecie. Osoby przypięły się do płotu TK" - poinformował w mediach społecznościowych Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Na nagraniu z akcji widać osoby z transparentami dotyczącymi TK i prawa do aborcji. Na miejscu jest też kilkudziesięciu umundurowanych funkcjonariuszy policji.

Strajk w Dzień Kobiet

Ostatnia duża manifestacja Strajku Kobiet miała miejsce w miniony poniedziałek 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Demonstranci ok. godz. 16 zablokowali rondo Czterdziestolatka w Warszawie. Niedługo później zostali otoczeni policyjnym kordonem. Policja informowała, że zgromadzenie jest nielegalne i wzywała protestujących do rozejścia się. Demonstranci, którzy chcieli opuścić kordon mogli to zrobić po wylegitymowaniu się.

Finalnie spisywanie protestujących trwało do późnych godzin nocnych.

