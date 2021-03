"Dynamiczna" pogoda w weekend. Powieje silny wiatr, ale będzie ciepło

Zobacz wideo

Synoptyk IMGW podkreślił w rozmowie z PAP, że pogoda w weekend będzie dość dynamiczna. - Do końca weekendu będzie nam towarzyszył porywisty wiatr. Czasami będzie on troszkę słabszy - powiedział. Porywy wiatru mogą sięgać, zwłaszcza w zachodniej części kraju, do ok. 70 km/h, a w pozostałej do 60-65 km/h.

Pogoda na weekend. Zrobi się cieplej

Wskazał, że w weekend zachmurzenie będzie zmienne oraz można się spodziewać przelotnych opadów. - Pod względem temperatury zrobi się cieplej w stosunku do tego, co było przed zmianą pogody, która nastąpiła w czwartek. Miejscami temperatura wzrośnie do około 9-10 stopni Celsjusza, a nawet do 11 st. C. w ciągu dnia - przekazał.

- Będzie się dało zauważyć różnicę pomiędzy północą a południem kraju, ponieważ na północy będzie najwięcej opadów, z kolei na południu najmniej. Północ kraju będzie najchłodniejsza, względnie cieplejsze będzie południe - poinformował.

Pogoda w weekend. Może spaść śnieg

Podkreślił, że noce w weekend też powinny być cieplejsze, raczej z temperaturą dodatnią. - Wyjątek może stanowić najbliższa noc z piątku na sobotę, kiedy na wschodzie lokalnie może się pojawić niewielki przymrozek około -1 st. C. W pozostałej części kraju temperatura będzie wynosić od 1 do 4 st. C. - podał.

- W weekend mogą być uciążliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. Będzie to jednak przy dodatniej temperaturze, więc nie powinna się tworzyć śliskość na drogach - dodał.

