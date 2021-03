Bon turystyczny. Do kiedy można wykorzystać 500 zł na wyjazd dziecka? [NOWE ZASADY]

Z tego tekstu dowiesz się:

Bon turystyczny na nowych zasadach. Jak wykorzystać 500 zł?

Czym jest Polski Bon Turystyczny? To dopłata do wypoczynku, którą wprowadzono, by wesprzeć rodziny z dziećmi i pośrednio także branżę turystyczną w sytuacji osłabienia polskiej gospodarki przez pandemię COVID-19. Bon wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów. Należy przy tym pamiętać, że przysługuje on tylko podczas wypoczynku na terenie kraju.

Jak w takim razie wykorzystać 500 zł z bonu turystycznego w 2021 roku? Pojawiły się nowe zasady. Wszystko dlatego, że Sejm przyjął nowelizację ustawy o COVID-19, w tym poprawki dotyczą ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Teraz, żeby móc skorzystać z bonu turystycznego, nie trzeba już opłacać dziecku minimum jednego noclegu. Po zmianach bony będą mogły służyć również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty.

Nowelizacja programu zakłada, że operatorzy turystyczni - w tym organizatorzy turystyki, przedsiębiorcy turystyczni oraz agenci turystyczni mogą dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in. usługi przewodnickie zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych.

W ten sposób bon może pomóc nie tylko właścicielom obiektów i osobom bezpośrednio w nich zatrudnionym, ale także pracownikom szerzej rozumianej branży turystycznej: pilotom wycieczek, przewodnikom, instruktorom i animatorom czasu wolnego czy osobom odpowiadającym za transport i wyżywienie. Nowelizacja stanowi motywację do pakietowania usług, by jak najwięcej przedsiębiorców i specjalistów mogło pozostać aktywnymi zawodowo. W ten sposób program uwzględnia specyfikę zorganizowanego wypoczynku: wycieczek szkolnych, obozów sportowych, zielonych szkół i półkolonii.

Bon turystyczny – do kiedy można go wykorzystać?

Do kiedy można wykorzystać Bon Turystyczny? Jeżeli ktoś do tej pory nie miał okazji skorzystać z 500 zł na wyjazd dziecka, wciąż ma na to szansę. Bon Turystyczny jest ważny jeszcze do końca marca 2022 r. Można wykorzystać go do opłacenia m.in. pobytu w hotelu, gospodarstwie agroturystycznym, na obozie harcerskim czy podczas jednodniowej wycieczki w góry albo na basen.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy wybrana przez ciebie usługa może zostać zrealizowana przy pomocy Bonu Turystycznego, wystarczy zajrzeć do katalogu bazy turystycznej na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.

Przygotowanie listy koordynuje Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl. Warunkiem jest skorzystanie z Bonu jedynie na terenie Polski.