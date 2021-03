Dworczyk: Wierzę, że w III kwartale wszyscy chętni Polacy będą już zaszczepieni

Zobacz wideo

Szef KPRM był pytany w poniedziałek w RMF FM o program szczepień. - Trudno jest planować i realizować zgodnie z planem Narodowy Program Szczepień w sytuacji, kiedy producenci szczepionek co chwila nas zaskakują: albo opóźnieniami czy zmianą terminu dostaw, albo zmianą wielkości tych dostaw - powiedział.

Zadeklarował, że wierzy w to, że dostawy szczepionek w II kwartale roku będą kilkukrotnie większe niż w I kwartale. - Firmy farmaceutyczne, które produkują szczepionki, mają dzisiaj bardzo dobry od strony biznesowej czas i są same zainteresowane, żeby jak najwięcej szczepionek sprzedać, wywiązać się ze swoich zobowiązań - mówił.

Więcej uprawnionych do wykonywania szczepień

Pytany, czy od kwietnia Polska będzie mogła szczepić szybciej, czyli więcej osób, Dworczyk odpowiedział, że "od strony organizacyjnej jesteśmy na to przygotowani". - W tej chwili jeszcze zmieniamy pewne rozwiązania organizacyjne, które wejdą w życie w kwietniu po to, żeby te moce przerobowe mówiąc kolokwialnie, czyli żeby wydajność punktów szczepień była większa - mówił.

- Złożyliśmy projekt poprawki do ustawy, która spowoduje - w tym tygodniu przyjmie ją Sejm, mam nadzieję - że kwalifikować do szczepień będą nie tylko lekarze, tylko - tak jak w innych krajach - inni przedstawiciele personelu medycznego, więc w konsekwencji gotowi będziemy na pewno na duże przyspieszenie - ocenił Dworczyk.

Do sejmowej Komisji Zdrowia w piątek trafił projekt nowelizacji ustawy autorstwa posłów PiS zakładający, że nie tylko lekarze, ale również pracownicy innych zawodów medycznych będą mogli kwalifikować do szczepień przeciw COVID-19.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, celem zmiany jest "rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19". Dotyczyć to będzie niektórych zawodów medycznych. Określi je w rozporządzeniu minister zdrowia.

Obecnie tylko lekarze mogą kwalifikować do szczepień na postawie standardowego wywiadu przesiewowego wypełnianego przez pacjenta przed szczepieniem oraz badania fizykalnego pacjenta.

Szef KPRM stwierdził też, że wierzy, że w "trzecim kwartale wszyscy Polacy, którzy będą chcieli przyjąć szczepionkę, będą już zaszczepieni". Pytany, czy sytuacja epidemiczna w Polsce od maja będzie lepsza, minister Dworczyk wyraził przekonanie, że "z każdym miesiącem będzie lepiej".

Co z Wielkanocą?

Dworczyk został też zapytany, czy czeka nas Wielkanoc z obostrzeniami i zakazami. - To zależy od każdego z nas dlatego, że przestrzegając pewnej dyscypliny sanitarnej i przepisów, które obowiązują, mamy szansę, że lockdown nie będzie niezbędny, natomiast oczywiście patrząc na rozwój epidemii - nie można wykluczać żadnego scenariusza - stwierdził.

W niedzielę szef resortu zdrowia Adam Niedzielski we wpisie na Twitterze zwrócił uwagę na notowane ostatnio wzrosty zakażeń koronawirusem. "W ostatnim czasie wzrost dziennej liczby zachorowań wynosi ok 25 proc. (w ujęciu tygodniowym). Średnia tygodniowa osiągnęła 16 tys. Czekają nas trudne tygodnie. Pilnujmy się!"