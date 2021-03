Trzaskowski zapowiada budowę III linii metra w Warszawie. Gdzie mają znaleźć się nowe stacje?

Zobacz wideo

- To nie była łatwa decyzja, bo sytuacja finansowa miasta jest naprawdę trudna. Warszawa musi jednak stać się nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale także wymarzonym miejscem do życia. Budowa trzeciej linii metra ma tu kluczowe znaczenie, bo komunikacja jest jedną z najważniejszych usług, jakie świadczymy naszym mieszkańcom - przekonuje w komunikacie rozesłanym mediom prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzecia linia metra w Warszawie. Gdzie będą przystanki?

W pierwszym etapie budowy linii M3 ma powstać sześć stacji. Nowa linia ma być poprowadzona od funkcjonującej już na linii drugiej stacji Stadion Narodowy, która ma stać się węzłem przesiadkowym.

Stamtąd metro ma ruszyć na południowy wschód - wzdłuż następujących stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Oprócz tego powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Miasto przekonuje, że trzecia linia metra zaplanowana jest "z myślą o 180 tysiącach osób mieszkających na Pradze Południe" - na Grochowie, Kamionku i Gocławiu. Wylicza, że dzięki podziemnej kolei mieszkańcy ci "będą mogli dotrzeć do centrum miasta w 17 minut". Przy tej okazji warto przypomnieć, że rok temu miasto zdecydowało się zawiesić zapowiadany od kilkunastu lat tramwaj na Gocław. Czy wobec tego miasto z niego zrezygnuje? Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski deklaruje, że nie.

W komunikacie rozesłanym przez ratusz stwierdza, że - budując sieć transportową miasta - w pierwszej kolejności zawsze stawia się na metro lub kolej miejską. - Dlatego rozpoczynamy przygotowania do budowy linii M3, a w kolejnym kroku zamierzamy zbudować linię tramwajową na Gocław. Dzięki nowemu przebiegowi linii M3 ta bardzo ważna i oczekiwana inwestycja tramwajowa nie wyklucza się z podziemną koleją i będzie jej idealnym uzupełnieniem - informuje.

Trzecia linia metra w Warszawie. Kiedy będzie gotowa?

Przedstawiciele ratusza zakładają, że budowa pierwszego etapu trzeciej linii metra miałaby zakończyć się w 2028 roku. W planach (rozrysowanych na mapie wyżej) są też kolejne etapy, które miałyby połączyć Pragę Południe docelowo z Ochotą i Mokotowem.

Aby jednak prace przygotowawcze do budowy trzeciej nitki metra mogły w ogóle ruszyć, potrzebne są pieniądze i przesunięcia w miejskim budżecie. Tym mają zająć się warszawscy radni już w najbliższy czwartek. Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP przez rzeczniczkę ratusza Karolinę Gałecką chodzi o 41 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na wykonanie odwiertów oraz prac geologicznych i hydrologicznych.