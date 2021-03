Babcia Kasia znów ma kłopoty. Miała "uderzyć policjanta flagą". Jest akt oskarżenia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Katarzynie A., znanej jako "Babcia Kasia". Aktywistka ma odpowiedzieć za zaatakowanie policjanta drzewcem flagi - dowiedziała się PAP. Prokuratura ustaliła, że do ataku doszło podczas jednego z protestów przeciwko zakazowi aborcji. Zakwalifikowano go jako "czyn o charakterze chuligańskim".

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta