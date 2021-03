Włochy za seks? Scheuring-Wielgus ujawnia taśmy i mówi: Boję się o życie ks. Rafała

Zobacz wideo

W czwartek posłanka Joanna Scheuring-Wielgus podczas konferencji w Sejmie przedstawiła księdza Rafała C. Opowiedział on o konflikcie z biskupem opolskim oraz podległymi mu duchownymi. Według księdza C., został mu postawiony warunek, że w zamian za zgodę biskupa na przeniesienie z opolskiej parafii do Włoch, miał się zgodzić na seks. Kiedy nie wykonał polecenia, według przedstawionej przez niego wersji, rozpoczęły się szykany wobec niego i jego bliskich oraz znajomych, u których szukał pomocy.

REKLAMA

Nie słuchasz podcastów? To dobry czas, by zacząć. Dostęp Premium za 1 zł!

- W listopadzie 2019 roku przed swoim domem zostałem pobity. W szpitalu dostałem SMS, gdzie mnie ostrzegano. Chciałem sprawę wyjaśnić wewnątrz Kościoła, ale jak zostałem pobity, zgłosiłem sprawę do prokuratury - relacjonował na konferencji prasowej ksiądz Rafał C. Według duchownego, telefony, SMS-y z pogróżkami i ostrzeżeniami od współpracowników biskupa miał otrzymać m.in. ksiądz Isakowicz-Zaleski, który chciał pomóc duchownemu w przekazaniu informacji odpowiednim instytucjom kościelnym.

Nie słuchasz podcastów? To dobry czas, by zacząć. Dostęp Premium za 1 zł!

- Każda osoba, która pomaga księdzu, dostaje rykoszetem. Taką osobą jest chociażby ksiądz Isakowicz-Zaleski, który również dostawał groźby, że jak będzie pomagał księdzu Rafałowi, to go zabiją, zostanie zniszczona jego fundacja. Ksiądz zgłosił to na policję przeszło 20 miesięcy temu i znowu cisza.(…) W machinie państwowej, kiedy obywatel czuje się pokrzywdzony, czuje, że grozi mu niebezpieczeństwo, nie dostaje pomocy ze strony państwa. To jest najstraszniejsze w tej całej historii – komentowała w TOK FM Joanna Scheuring-Wielgus.

- Interweniowałam w tej sprawie w prokuraturze w Opolu. W rejonowej i okręgowej. Bez odpowiedzi. Przedstawiałam pewne dowody i fakty i nic się nie rusza – relacjonowała posłanka, która podczas konferencji apelowała do prokuratury generalnej, żeby zajęła się sprawą.

- Boje się o życie księdza Rafała – mówiła Joanna Scheuring-Wielgus dodając, że miał usłyszeć pogróżki śmierci w drodze na czwartkową konferencję w Sejmie. Dodała, że boi się również o życie osób, które księdzu pomagają.

Na konferencji w Sejmie parlamentarzystka odtworzyła jedno z nagrań. Rozmowa telefoniczna toczy się - wedle relacji ks. Rafała - między jego ojcem, a kimś, kto przedstawia się jako ksiądz Wojciech (ma to być kanclerz Wojciech Lippa).

Na nagraniu słyszymy, że jeżeli syn (ksiądz Rafał - red.) chce wyjechać do Włoch, musi być posłuszny kurii we wszystkim oraz "ściągnąć gacie". Osoba przedstawiająca się jako ks. Wojciech kilkukrotnie grozi, że jeśli ksiądz Rafał nie przestanie oczerniać biskupa Czai, to doścignie go zemsta i będzie zniszczony.

O sprawie księdza Rafała C. i Rafała S. PAP informowała w listopadzie 2019 roku. Jak wówczas poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar, 51-letniemu księdzu i jego 36-letniemu znajomemu przedstawiono wówczas zarzut podszywania się pod biskupa oraz kanclerza Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz o groźby karalne. W ocenie śledczych, poprzez wysyłanie fałszywych SMS i maili, podejrzani chcieli oczernić biskupa i jego współpracowników w oczach osób, u których Rafał C. szukał możliwości dalszego prowadzenia działalności duszpasterskiej.

W czwartek rzecznik prokuratury powiedział, że wobec podejrzanych, którzy nie przyznali się do winy, toczy się również postępowanie karne w sprawie zawłaszczenia majątku należącego do parafii. Za stalking podejrzanym grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Biskup Czaja odpowiada na oskarżenia

Do wystąpienia posłanki i księdza C. w czwartek odniósł się biskup Czaja. Na konferencji prasowej przedstawił ciąg zdarzeń, który poprzedził późniejsze oskarżenia.

- Do 2014 roku nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń do pracy księdza Rafała. Cieszył się dobrą opinią. Coś zaczęło się psuć, gdy w jego parafii pojawił się pan Rafał, którego ksiądz przedstawił nam jako osobę cudownie ozdrowioną. Ksiądz Rafał prosił nas nawet, by uczynić go nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej. Potem otrzymaliśmy od niego informację, że pan Rafał złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Franciszkowym. (...) Zaczęły się dziać dziwne rzeczy z finansami w parafii księdza Rafała. Chodzi o inwestycje w organy kościelne, ściąganie relikwii. Parafianie zgłosili konkretne zarzuty dotyczące funduszy parafialnych - powiedział biskup Czaja.

Wtedy, w 2018 roku, tłumacząc się względami zdrowotnymi, ksiądz Rafał skierował wniosek do biskupa w Opolu o zgodę na jego przeniesienie na parafię w północnych Włoszech. Jednak, jak wyjaśniał biskup Czaja, ze względu na niejasności w funkcjonowaniu parafii w Polsce, ostatecznie strona włoska wycofała się z zaproszenia, a ksiądz Rafał otrzymał nakaz zamieszkania w Domu Diecezjalnym w Opolu, do którego się nie zastosował.

- Zaczął się pojawiać pewien mechanizm działania. Ksiądz Rafał pojawiał się w różnych miejscach, gdzie przedstawiał mnie jako biskupa, który - jak tu przedstawiono - miał domagać się „ściągania gaci”. Zaraz po tym osoby, którym to opowiadał, zaczynały otrzymywać pogróżki" - powiedział biskup, który przyznał, że sprawą zainteresowały się nie tylko instytucje kościelne, ale nawet tacy politycy jak Jarosław Kaczyński.

- W sądzie prowadzona jest sprawa o przywłaszczenie mienia parafialnego. Jest śledztwo w prokuraturze o stalking. Mam nadzieję, że w tej sprawie wypowie się policja i prokuratura - powiedział biskup Czaja.

Duchowny wyraził także nadzieję, że posłanka Scheuring-Wielgus przeprosi go za bezpodstawne oskarżenia i zapewnił, że jest gotów do obrony swojego dobrego imienia.