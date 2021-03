Śląsk. Urząd Marszałkowski ostrzega przed oszustami, którzy oferują pulsoksymetry

Zobacz wideo

Jak poinformował Urząd Marszałkowski w Katowicach, w ostatnich dniach do Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych dzwonią ludzie zaniepokojeni telefonami, jakie dobierają od konsultantów telefonicznych. Osoby dzwoniące mówią, że telefonują z urzędu marszałkowskiego i zapraszają na spotkanie w celu odbioru pulsoksymetru w ramach akcji "Zdrowe Śląskie".

- Maili i telefonów w tej sprawie otrzymujemy w ciągu ostatnich dni bardzo dużo. Ktoś wykorzystuje dawne hasło, którym województwo śląskie promowało działania prozdrowotne do roku 2018 - powiedziała dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych Joanna Stynwak. - Informujemy, że w chwili obecnej nie prowadzimy działań pod takim hasłem. W dobie pandemii nie zapraszamy ludzi na zorganizowane spotkania, przeciwnie - zachęcamy, by, o ile to możliwe, zostawali w domach. Z treści maili wnioskujemy, że ktoś kieruje swoje działania do osób starszych. Nie mamy z tą akcją nic wspólnego - dodała.

Z urzędem skontaktowała się m.in. pani Małgorzata: "Dzisiaj odebrałam telefon w ramach programu 'Zdrowe Śląskie'. Telefon został wykonany z numeru 41 33 67 412, kierunkowy wskazuje na dzwoniącego z Kielc. Od dziewięciu lat nie mieszkam w województwie śląskim. Nie brałam udziału w ankiecie dotyczącej mieszkańców tego województwa" - poinformowała urzędników.