Studentów niezaszczepionych nie przyjmujemy? WUM może nie wpuścić ich na zajęcia praktyczne

Informacja o tym, że studenci WUM, którzy nie zaszczepią się w wyznaczonych przez uczelnię terminach, nie zostaną wpuszczeni przez jednostki prowadzące zajęcia, pojawiła się m.in. na prowadzonym przez studentów profilu ZUM na WUM na Facebooku.

Na profilu Samorządu Studenckiego WUM zamieszczono wyjaśnienie prof. Marka Kucha, prorektora do spraw studenckich. "Są jednostki - ja wiem na pewno o jednej - Instytut Onkologii, który napisał, że niezaszczepionych studentów nie dopuści do pacjentów, ponieważ jest możliwość zaszczepienia się w okresie przed zajęciami. (...) Nie ma obowiązku szczepienia się, ale prawa studentów do nieszczepienia się nie są ważniejsze od praw pacjentów do zachowania zdrowia. W związku z tym, zgodnie z opinią prawników WUM - jednostki mają prawo do niedopuszczenia do pacjentów osób niezaszczepionych" - przekazał studentom prorektor.

Część studentów twierdzi, że to dyskryminacja i że szczepić się nie chcą. Niektórzy dowodzą, że mają przeciwciała, bo przeszli COVID-19.

O wyjaśnienia poprosiliśmy rzeczniczkę WUM, Martę Wojtach. "Władzom bardzo zależy, aby nie doszło do sytuacji, która teoretycznie jest możliwa, że jednostki w trosce o bezpieczeństwo pacjentów ograniczą możliwość wpuszczania niezaszczepionych studentów na zajęcia, bo wówczas to uczelnia, która jest zobligowana do realizacji programu studiów dla wszystkich studentów, będzie musiała takie zajęcia zorganizować w innych lokalizacjach i innym czasie" - napisała rzeczniczka.

- Zachęcamy studentów do szczepień i stawiania się na nie po zapisie, aby taka sytuacja nie zaistniała - dodała Marta Wojtach. - Bardzo zaniepokoiła władze WUM informacja z wczoraj, która została przekazana z Zespołu ds. Szczepień WUM o stracie minimum 400 (!) terminów studenckich w ostatnich dniach. Dzisiaj sytuacja się na szczęście poprawiła i na szczepienie miało stawić się co najmniej 200 studentów - przekazała rzecznik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.