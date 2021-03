Zobacz wideo

Rozporządzenie dotyczące obostrzeń opublikowano w Dzienniku Ustaw w piątek, czyli dzień przed ich wejściem w życie. Wynika z niego, że w całej Polsce będą obowiązywały takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw. Od soboty więc zamknięte będą w całym kraju m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowe, kina, baseny, sauny, solaria.

U uzasadnieniu rozporządzenia wskazano liczby - to przede wszystkim średnia dzienna liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców, która w skali kraju jest już wyższa niż 50, wskaźnik zajętości łóżek w szpitalach, który wynosi 71 proc. i wskaźnik wykorzystania łóżek respiratorowych - 72 proc.

Lockdown w całej Polsce. Co ze sklepami, galeriami handlowymi, targami?

W galeriach handlowych od soboty czynne będą m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. Nadal będą mogły działać w nich m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie. Punkty gastronomiczne będą mogły serwować posiłki wyłącznie na wynos.

Na targowiskach trzeba będzie nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Ten sam wymóg jest konieczny również m.in. na w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni powyżej 2000 m2 i na stacjach paliw.

Utrzymano nakaz noszenia maseczek w większości lokalizacji: w miejscach ogólnodostępnych czy w budynkach użyteczności publicznej.

Lockdown w Polsce. Kultura znów się zamyka

Od soboty zamknięte będą teatry, muzea, galerie sztuki. Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności nie będzie możliwa. Możliwa będzie jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online, jak również udostępnianie zbiorów znajdujących się na wolnym powietrzu. Dopuszczono również zwiedzanie lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury.

Zamknięte będą od soboty również kina. Zakazane będą również projekcje w domach i ośrodkach kultury.

Lockdown w Polsce. Sport ograniczony

Od soboty nieczynne będą również baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Nie mogą działać również wesołe miasteczka i parki rozrywki.

Z kolei obiekty sportowe mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.

Lockdown w Polsce. Szkoły tylko zdalnie

Od poniedziałku, a więc od 22 marca do 11 kwietnia zawieszone zostaje w całym kraju prowadzenie zajęć stacjonarnych w szkołach dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W tym czasie uczniowie z tych klas mają się uczyć zdalnie.

Dodatkowo szkoły podstawowe będą obowiązane zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III - dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia będą organizowane dla dzieci, których rodzice zawnioskują o taką opiekę.

Lockdown w Polsce. Co pozostanie otwarte?

Fryzjerzy i pozostałe punkty świadczące zabiegi kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu mogą dalej działać, pod warunkiem tego, że w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywać będą wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci.

Działać mogą biblioteki. W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywać jednocześnie będzie mogło nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym i różnego rodzaju turnusach tego typu będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Podobnie jest w przypadku leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Negatywny wynik testu będzie też warunkiem przyjęcia do hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej.

Dopuszczono zgromadzenia w kościołach. W budynkach i innych obiektach kultu religijnego przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, może znajdować się nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny. Niezbędne są też maseczki zasłaniające usta i nos.